Auch ZTE arbeitet am faltbaren Smartphone – und es ist anders

Egal, wie lange wir uns hier noch überlegen, ob Geräte wie das Samsung Galaxy Fold noch nicht ganz ausgereift sind oder zu teuer oder gar beides und ob sie bislang nur ein Nischen-Publikum finden: Die Industrie scheint der festen Überzeugung zu sein, dass die faltbaren Displays der nächste heiße Scheiß der Smartphone-Entwicklung sind.

Wenn an dieser Geschichte mit den faltbaren Displays gerade wirklich was spannend ist, dann sind es meines Erachtens aber nicht die ersten, überteuerten und noch zu klobigen Vertreter dieser Zunft. Vielmehr ist es spannend, dass die Unternehmen gerade in sehr viele verschiedene Richtungen überlegen, nachdem es zuletzt ja eher so aussah, als gleichen sich alle Smartphones immer mehr wie ein Ei dem anderen.

Das bedeutet, dass die Technologie ganz neue Design-Ideen ermöglicht bzw. realisierbar macht. Das sehen wir schon, wenn wir das Galaxy Fold und das Mate X von Huawei miteinander vergleichen. Wenn sich bestätigt, dass Samsung bereits zwei weitere Faltbare in der Pipeline hat, könnte man allein am Portfolio der Koreaner bereits sehen, in welche Richtung die Reise gehen kann. Dann hätten sie nämlich das bereits erwähnte Fold, dazu dann ein Modell, bei dem das Display wie beim Mate X außen das Device umspannt und zudem noch ein horizontal faltbares, welches ein wenig an die alten Klapp-Handys erinnert.

Da ist Samsung nicht das erste Unternehmen, welches dieses Klapp-Handy wiederbeleben möchte, denn Motorola soll ja ebenfalls mit der Neuauflage seines Razr in diese Richtung denken. Samsung ist aber auch ganz sicher nicht das letzte Unternehmen mit diesen Überlegungen, denn jetzt erfahren wir von einem Patent des chinesischen Smartphone-Herstellers ZTE. Auch hier wird horizontal geklappt, aber die Skizzen unterscheiden sich auf Anhieb von den uns bereits bekannten Foldables.

Das Patent vom 5. März zeigt ein Design, welches tatsächlich an die klassischen Klapp-Handys erinnert. Im Gegensatz zu den oben genannten Modellen von Samsung und Huawei wächst hier nicht ein normalgroßes Smartphone-Display durchs Aufklappen auf Tablet-Größe. Stattdessen sorgt das Zusammenklappen beim ZTE-Patent dafür, dass das Device kleiner wird als ein normales Smartphone — vielleicht sogar der pfiffigere Ansatz.

Die niederländische Seite LetsGoDigital berichtet aktuell nicht nur über die Patentskizzen, sondern hat auch direkt dazu mal 3D-Render-Bilder erstellt. Auch, wenn die sich natürlich an den Skizzen orientieren, ist damit noch lange nicht gewährleistet, dass das Teil dann auch tatsächlich so in den Handel kommt. Vorstellbar ist es aber absolut und durch die Render-Bilder bekommen wir auch einen deutlich besseren Eindruck von dem, was ZTE da vorhaben könnte.

Wie ihr auf dem Bild sehen könnt, befinden sich etwas oberhalb der Mitte links und rechts Scharniere, so dass ihr jeweils eine kleine Notch im Display vorfindet. Außerdem sorgt die Platzierung dieser Scharniere dafür, dass das Gerät nicht durchs Zuklappen auf die exakt halbe Größe schrumpft. Stattdessen bleibt ein Display-Streifen sichtbar.

Wie ZTE das dann in der Praxis nutzen wird, wissen wir natürlich noch nicht. Denkbar wäre aber, dass dort genau die Meldungen auflaufen könnten, die wir aktuell auf Always-on-Screens sehen. Also Benachrichtigungen aus Messengern und sozialen Medien, der Musik-Player, Uhrzeit und Datum und solche Geschichten. Das ist jetzt allerdings wirklich nur Spekulation meinerseits, weil ich glaube, dass der Formfaktor dafür bestens geeignet wäre.

Während ihr auf der Rückseite die Dual-Cam erkennen könnt, ist mir noch nicht ganz klar, was sich ZTE bei diesem Modell für die Selfie-Freunde überlegen wird. Eine Front-Cam ist nämlich nicht sichtbar. Bleibt zu hoffen, dass ZTE da eine Idee in der Schublade hat, denn so ein Smartphone ohne Front-Kamera wäre schon ziemlich ungewöhnlich und für viele sicher auch unerfreulich.

Generell bin ich noch nicht restlos überzeugt davon, ob das Clamshell-Design wirklich auf die faltbaren Displays gewartet hat und dieser Formfaktor tatsächlich eine Renaissance erlebt. Dazu müsste man erst wissen, wie langlebig diese Displays tatsächlich sind bzw. wie viele Falt-Vorgänge sie heil überstehen. Außerdem bin ich noch nicht sicher, ob es wirklich praktischer ist als ein Smartphone in Barren-Form.

Genau darum geht es meines Erachtens aber gerade bei den ganzen unterschiedlichen Ansätzen zu den faltbaren Displays: Ausloten, welche Designs einen tatsächlichen Mehrwert mit sich bringen. Wenn so ein Handset weder optisch noch funktionell etwas besseres zu bieten hätte, als wir es von allen anderen Smartphones bereits kennen, werden sicher nur wenige Menschen zu solchen Modellen greifen. Schließlich soll das faltbare Display nicht nur ein Selbstzweck oder eine Technik-Simulation sein. Beim ZTE-Gerät könnte der Mehrwert in der Tat der sein, dass man das Modell durchs Zuklappen a) sehr kompakt gestaltet bekommt und b) trotzdem ein nutzbarer Display-Streifen verfügbar ist. Ob das aber tatsächlich ein Vorteil gegenüber einem herkömmlichen Smartphone mit Always-On-Funktionalität darstellt, können wir natürlich erst beurteilen, wenn ZTE tatsächlich mit seinen Plänen an die Öffentlichkeit geht. Bis dahin werden wir uns vermutlich noch eine Weile gedulden müssen, aber ich finde es dennoch schön zu sehen, in wie viele verschiedene Richtung derzeit gedacht wird. Wer weiß, vielleicht bringen die foldable Displays ja doch noch mal richtig Schwung in den etwas angestaubten Smartphone-Laden. Was denkt ihr?

