Im Rahmen der heutigen Jahrespressekonferenz stellte Audi die Unternehmenszahlen 2017 vor und gab einen Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr 2018. Ein Thema: Der neue e-tron, der unlängst noch einmal in Genf gezeigt wurde und dessen Produktion in Kürze anlaufen soll. Zudem zeigten die Ingolstädter erstmals den Prototypen eines e-tron GT.

Audi hat im zurückliegenden Jahr 2017 den Umsatz und das Ergebnis gesteigert. Die Umsatzerlöse übertrafen erstmals die Marke von 60 Milliarden Euro, das operative Ergebnis lag nach Abzug von Sondereinflüssen bei 4,7 Milliarden Euro. Die Dieselaffäre und die dafür notwendigen Rückstellungen belasten den Konzern, was sich auch in der die operativen Umsatzrendite von 7,8% zeigt – andere Premiumhersteller erzielen hier bessere Werte. Beim Absatz ging es trotz der bereits angekündigten Modell- und Generationenwechsel noch einmal leicht nach oben: Statt 1.867.738 Einheiten im Jahr 2016 konnte Audi 1.878.105 Fahrzeuge im Jahr 2017 an den Kunden bringen.

Bis 2022 plant Audi für Entwicklungsaktivitäten und Investitionen rund 40 Milliarden Euro ein, eine damit einhergehende, ab 2019 beginnende Modelloffensive soll die Auslieferungszahlen und den Umsatz in die Höhe treiben. Dabei kommt dem Konzept des Audi Aicon eine besondere Rolle zu, er rangiert im Entwicklungsplan der Ingolstädter als Stellvertreter für mögliche Entwicklungen in den kommenden Jahren. Sprich: vieles wird luxuriöser, elektrischer, vernetzter.

Die Roadmap: Audi e-tron bis 2025

A3 e-tron

Q7 e-tron

Audi e-tron

A7 e-tron

A8 e-tron

A6L e-tron (China)

Q5 e-tron

Audi e-tron Sportback

Q8 e-tron

Audi e-tron GT

Im Bereich Elektromobilität arbeite man in den kommenden Jahren eng mit Porsche und Volkswagen, betonte Audi. Die zugrundeliegen Fahrzeug-Architekturen sollen hohe Konzernsynergien ermöglichen und so den Wandel des Produktportfolios beschleunigen. Im Jahr 2025 werde Audi mehr als zwanzig elektrifizierte Modelle anbieten, mit denen dann rund ein Drittel der Verkäufe erzielt werden würden. In diesem Zusammenhang zeigte man erstmals den Prototypen eines viertürigen Gran Turismo mit reinem Elektroantrieb – genauer gesagt: Ein Bild des Fahrzeugs, auf die Bühne rollte da nix. Der e-tron GT soll in den Böllinger Höfen bei Neckarsulm gefertigt werden, ab 2020, 2021, 2022 oder so geht’s los.

Weitaus früher geht mit dem Audi e-tron das erste vollelektrische Serienmodell von Audi an den Start, hier beginnt der Verkauf Ende 2018. Der e-SUV ermöglicht das Schnellladen mit einer Leistung von bis zu 150kW und ist damit nach weniger als einer halben Stunde wieder langstreckentauglich. Gefertigt wird der e-tron – lt. Audi vollständig CO2-neutral – im Werk Brüssel, auch die Batteriemontage erfolgt am umgerüsteten Standort. Im ungarischen Győr soll die Produktion des Elektromotors des SUV erfolgen.

Kostenpunkt: ab 80.000 Euro – auch das ist nun offiziell.