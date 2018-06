Der Begriff Mobilität ist bei Audi mehr also nur ein Auto mit vier Rädern. Den Nutzern möchte man ein umfassendes Allround-Paket bieten, weshalb der Autohersteller nun mit zwei neuen Partnern kooperiert, um ihr neues e-tron Elektromodell mit der heimischen Infrastruktur zu verbinden. Die beiden Unternehmen sind zum einen die Hager Group und zum zweiten die SMA Solar Technology – beides führende Anbieter im Bereich Energiemanagementsysteme.

Weshalb sich Audi genau die beiden Firmen herausgepickt hat, hat folgenden Grund: Man möchte für sein neustes E-Auto natürlich auch die beste Lademöglichkeit gewährleisten. Das Ziel geht aber weit über diesen Anspruch hinaus. Audi denkt weiter in die Zukunft, in der sich das Fahrzeug von morgen nahtlos in das Smart Home integrieren lässt. Dieses Konzept des Automobil-Haus-Netzwerks, würde dann Elektroauto, Ladetechnologie und Haus-Energie-Management miteinander vernetzen.

Der Partner Hager Group hat beispielsweise das sogenannte „Home Energy Management System“, oder kurz HEMS, entwickelt. Von diesem Kuchen möchte auch Audi ein Stück abhaben, denn das System sorgt dafür, dass elektrische Energie im Gebäude sicher verteilt und flexibel verbraucht werden kann. Das soll durch variable Stromtarife und das Laden zu kostengünstigen Zeiten, ähnlich wie beim Tanken, gewährleistet werden.

„Unser Anspruch an Premium-Qualität ist es, dass sich das Elektroauto nahtlos ins intelligent vernetzte Haus einfügt und so einen echten Mehrwert für den Kunden bietet. Deswegen arbeiten wir unter anderem mit dem Home-Energy-Anbieter Hager Group zusammen. Damit wird das Laden maximal komfortabel.“ Fermin Soneira, Leiter Produktmarketing von Audi

Das System arbeitet dabei selbstständig. Der Nutzer kann aber zum Beispiel tägliche Abfahrtszeiten zur Arbeit festlegen, die dann beim Lademanagement berücksichtigt werden. Auch der aktuelle Ladezustand der Batterie und der Strombedarf im Haus spielt eine Rolle. Man versucht eben mit der vorhandenen Energie bestmöglich zu haushalten und sie sinnvoll zu verteilen.

Ist das Haus mit einer Photovoltaikanlage ausgestattet, kann der Nutzer den Ladevorgang so umgestalten, dass sein Auto mit dem eigenerzeugten Strom geladen wird. Das ist natürlich kostengünstiger und auch umweltfreundlicher. Hier kommt der zweite Audi-Partner, das Unternehmen SMA Solar Technology, ins Spiel, denn die stellen Photovoltaikanlagen her. Dabei wird von dem System die jeweilige Sonneneinstrahlung berechnet und auch der Stromfluss im Haus prognostiziert.

via: Audi