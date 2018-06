Der Automobilhersteller Audi hat die für den den 30. und 31. August 2018 geplante Vorstellung des e-tron ”aus organisatorischen Gründen” abgesagt. Der an diesem Tag geplante “Audi Summit” soll nun zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden.

Mit dem e-tron präsentieren die Ingolstädter einen vollelektrischen SUV, der im belgischen Brüssel gefertigt werden soll. Dort sollte dementsprechend auch der “Gipfel” stattfinden, damit man das Fahrzeug in passender Kulisse der Öffentlichkeit hätte zeigen können. Ab Ende 2018 beginnt der Marktstart in verschiedenen europäischen Ländern. In Norwegen, Belgien, Österreich und der Schweiz ist bereits eine Vorbestellung möglich – andere Länder müssen sich noch etwas gedulden. Der Spaß beginnt bei rund 80.000 Euro, womit man sich für den Anfang gegen den kalifornischen Elektroautobauer Tesla oder den I-PACE von Jaguar in Stellung bringen möchte.

„Sehr geehrte Damen und Herren, Heute haben wir entschieden den Audit Summit am 30. und 31. August 2018 in Brüssel aus organisatorischen Gründen abzusagen. Der Gipfel wird zu einem späteren Zeitpunkt in den USA nachgeholt werden. Wir werden Sie bald über Einzelheiten informieren.“

Audi hatte in den vergangenen Monaten immer wieder betont, dass Elektroautos bereits im Jahr 2025 einen Anteil von 20 bis 30 Prozent am Gesamtumsatz des Fahrzeugherstellers haben sollen. Dazu will man neben dem in Kürze anstehenden e-tron SUV ein modell- und klassenübergreifendes Programm an teil- und vollelektrischen Fahrzeugen produzieren und – nach eigenem Bekunden – rund 800.000 Fahrzeuge BEV und PHEV pro Jahr absetzen. Zwischenziel ist 2021, schon dann sollen rund 200.000 elektrifizierte Einheiten von den Bändern laufen.

Die jetzt verkündete Absage des Audi Summit in Brüssel dürfte an den langfristigen Plänen der Ingolstädter nichts ändern. Einen verzögerten Produktionsbeginn des e-tron SUV kann man aus der Terminverschiebung ebenfalls nicht ableiten.

Vermutlich dürfte hinter den von Audi kommunizierten ” organisatorischen Gründen” vielmehr das Bedürfnis stehen, momentan nur in Ausnahmefällen die Öffentlichkeit zu suchen. Nach der Verhaftung des Audi-Chefs Rupert Stadler wird die Volkswagen-Tochter kommissarisch von Bram Schot geleitet, der sich wohl nicht auf einem derart publicity-trächtigen Event der Öffentlichkeit und den Fragen der Journalisten stellen möchte.

Wie üblich bei solchen Events dürfte auch der Entwicklungsvorstand Peter Mertens anwesend sein. Neben Schot dürfte auch er wenig Interesse daran haben, sich ein derart zukunftsträchtiges Event “versauen” zu lassen. Der e-tron hat – wie bereits angekündigte Modelle anderer Autohersteller – insofern auch eine symbolische Funktion, weil man damit zumindest technologisch den Abschluss der “Dieselaffäre” und den Blick in die Zukunft verbunden sehen will.

