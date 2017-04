Dick eingepackt, vor Wind und Wetter geschützt, geht es zu dieser Jahreszeit an die frische Herbstluft zum Radeln. Da fällt das, was einer Halskrause sehr nahe kommt, gar nicht so sehr auf. Aber Moment, eine Halskrause beim Fahrradfahren? Warum sollte man so etwas anziehen? Naja, es könnte das eigene Leben retten, denn in dem schicken Kragen ist ein Airbag Helm von dem Unternehmen Hövding versteckt. Er kommt erst dann zum Einsatz, wenn es ernst wird und ein Sturz nicht mehr verhindert werden kann.

Das Produkt ist zwar schon einige Jahre auf dem Markt, aber ich finde die Idee trotzdem sehr genial. Der Fahrradhelm oder besser gesagt, seine Urform als Kragen, besteht aus zwei Teilen: einem Überzugsstoff und einem Innenstoff, in dem sich die eigentliche Technik versteckt. Ersteres kann mit Hilfe eines Reißverschlusses entfernt und gewaschen werden. Insgesamt wiegt die Halskrause um die 635 Gramm – schwerer als ein normaler Helm und sicherlich gewöhnungsbedürftig.

Vor einer Radtour sollte man unbedingt überprüfen, ob der Airbag auch genügend Akku hat, der Helm muss nämlich aufgeladen werden. Vorne am Kragen ist eine LED-Ladeanzeige und ein Micro-USB-Anschluss verbaut. Das dafür benötigte Kabel wird mitgeliefert und es dauert ungefähr drei Stunden, bis der Airbag komplett mit Strom versorgt wurde. Man kann den Helm ungefähr 10 Stunden nutzen, bevor er durch die LEDs und ein Tonsignal anzeigt, dass der Akkustand niedrig ist.

Es ist wichtig, dass der Kragen geschlossen ist, denn nur dann funktioniert das System. Der Reißverschluss muss bis zum Anschlag nach oben gezogen und mit einem Druckknopf verbunden werden, erst dann schaltet sich der Airbag ein.

Ist das System scharf gestellt, kann es auch schon losgehen. Das Herzstück des Helms sitzt im Nacken des Radfahrers, denn dort befindet sich ein Gasgenerator, der den Airbag mit Helium aufbläst. Die Sensoren sind ebenfalls im Kragen versteckt und reagieren, wenn der Radfahrer eine abnorme Bewegung ausführt. Laut Hövding passiert das aber, beispielsweise beim Treppen radeln oder plötzlichen Abbremsen, nicht.

Die Sensoren reagieren auf Bewegungen, die von diesen Toleranzen abweichen. Und aus diesem Grund muss auch der Airbag scharf gestellt werden, da nur dann der Gasaustritt ausgelöst werden kann und die Sensoren arbeiten können. Sie setzen das Verhalten des Radfahrers immer ins Verhältnis. Man könnte es mit einem Bewegungsmelder vergleichen, der sich immer wieder mit der eigenen Statistik auseinandersetzt.

Einmal aufgeblasen, schmiegt sich der Helm wie eine Kapuze um den Kopf des Trägers. Der Airbag besteht aus ultraresistenten, reißfesten Nylonstoff. In dem Fahrradhelm ist noch ein zusätzliches Feature eingebaut, nämlich eine sogenannte Black Box, die die 10 Sekunden vor dem Unfall aufzeichnet. Sollte es dann zu einem Sturz kommen, bittet Hövding darum, den Helm zurückzusenden, um die Daten auswerten und das System eventuell weiter verbessern zu können. Dafür gibt es einen Rabatt auf einen neuen Airbag.

Und da wären wir auch schon beim Thema Preis, denn der Airbag Helm ist nicht ganz billig. Rund 300 Euro kostet er, scheint aber auch viel von dem zu halten, was er verspricht. Es gibt den Airbag übrigens in zwei verschiedenen Größen zu kaufen. Falls ihr an so einem besonderen Fahrradhelm interessiert seid, schaut einfach mal auf der Webseite des Herstellers vorbei.

