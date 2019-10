Aufgepasst, Eltern! – Die App Coin Master ist gefährlich für eure Kids

Die Zielgruppe wird zum einen durch die genannten Werbepartner verdeutlicht, aber auch das farbenfrohe Grafikdesign und die niedlichen bunten Tierchen, lassen auf ein jüngeres Publikum schließen. Das Spielprinzip ist einfach und kommt erstmal harmlos daher: Man sammelt Coins, um sich und seinen Figuren im Spiel – eine krude Mischung aus Wikingern und Schweinen – ein Dorf zu bauen und andere Spieler anzugreifen. Diese Coins bekommt man aus Slot-Maschinen, die man nur begrenzt oft kostenlos drehen kann. Wenn man dann dringend Nachschub braucht, funktioniert das über In-App-Käufe, bei denen man reales Geld für virtuelle Leistungen zahlt. Ein Spielprinzip, welches das Potenzial hat, unbedarfte Kinder spielsüchtig zu machen.

Doch, es handelt sich bei dem Game um ein “simuliertes Glücksspiel”, denn, und jetzt wird es besonders skurril: In der App kann man sehr schnell sehr reales Geld ausgeben. Dieses Geld kann man sich aber keinesfalls auszahlen lassen, sondern dafür kauft man sich eben Boni, um in dem Spiel weiterzukommen. Der Fakt, dass man in dieser App echtes Geld also nur verlieren kann, verhindert, dass es als Glücksspiel eingestuft wird und somit “nur” ein “simuliertes Glücksspiel” ist. Diese Begründung und Einstufung verhindert unter anderem, dass es für dieses und ähnliche Games keine Altersbeschränkung gibt.

Jan Böhmermann zitiert in seiner Sendung mehrfach Dr. Tobias Hayer, einen Glücksspielsuchtforscher von der Universität Bremen. Dieser erklärt unter anderem den Unterschied zwischen echtem Glücksspiel und simuliertem Glücksspiel.

“Echtes Glücksspiel zeichnet sich durch drei Merkmale aus: Geldeinsatz, Geldgewinnmöglichkeit und ein Spielausgang, der auf Zufall basiert. Bei Coin Master handelt es sich um eine Art simuliertes Glücksspiel. Hier fehlt mindestens eine dieser Eigenschaften. Beispielsweise wird nur um Punkte gespielt oder der Spielablauf wird durch Algorithmen gesteuert. Da so die in Deutschland geltenden Kriterien von echtem Glücksspiel nicht erfüllt werden, sind diese für Kinder und Jugendliche nicht verboten.” Dr. Tobias Hayer, Glückspielsuchtforcher Universität Bremen

Spiele wie Coin Master sind vor allem deshalb so gefährlich, da es echtes Glückspiel abschwächt und Kinder und Jugendliche an diese gewöhnt. “In letzter Konsequenz schürt dies den Wunsche auch mal um echtes Geld zu ‘zocken’. Junge Spieler sind dafür besonders anfällig”, schrieb Dr. Tobias Hayer. Dabei werden auch oft unrealistische Gewinnquoten angenommen.

Hinter der App steckt übrigens ein Startup namens Moon Active. Die Investoren des Spiels reihen sich allesamt in die Branche des Glückspiels ein. Sie scheinen auf Kinder und Jugendliche als Zielgruppe abzuzielen, um sie mit simuliertem Glücksspiel für echtes Glücksspiel zu sensibleren – das Vorgehen ist aufgrund der Lücke im Jugendschutzgesetzt legal.

Jan Böhmermann zeigt in seiner Sendung schonungslos auf, wie gefährlich “Coin Master” für unbedarfte Kinder und Jugendliche sein kann. Leider gibt es jedoch kaum Mittel dagegen vorzugehen. Er rief außerdem dazu auf, die App bei der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien (BPjM) zu melden und generell einen Antrag auf die Indizierung von simulierten Glücksspiel-Apps zu stellen. Die BPjM reagierte bereits in einer Stellungnahme.

Die letzte Hoffnung liegt bei den Eltern, die vielleicht etwas genauer hinschauen sollten, mit welchen Apps ihre Kinder sich so die Zeit vertreiben.

via: focus