„Ausblick“: Selbstlernendes Haus passt sich den Bewohnern an

Das Unternehmen Huf Haus ist ein Familienbetrieb und eine Marke die nur im Gespräch über Fachwerkarchitektur fallen könnte. Doch nun hat sich die Firma mit dem Technologiekonzern IBM zusammengetan. Gemeinsam stellten sie vor Kurzem das weltweit erste Haus mit selbstlernenden Fähigkeiten vor. Es trägt den stilvollen Namen „Ausblick“ und steht im Musterhauspark von Huf Haus in Hartenfels.

Futuristisch sieht es schon mal aus, mit seinen Elementen aus Holz und Glas. Besonders macht es aber die cloudgestützte künstlichen Intelligenz von IBM. Erst die IoT-Plattform ermöglicht es, dass das Haus die Verhaltensweisen seiner Bewohner über ihre Interaktionen kennenlernt und so nach und nach in Automatisierungen übersetzt. Ziel ist es natürlich, den Nutzern das tägliche Leben so komfortabel wie möglich zu gestalten.

Doch wie arbeiten Haus und IBMs IoT-Plattform zusammen? Das selbstlernende Verhalten des Gebäudes wird durch vernetzte Sensoren möglich gemacht. Sie sammeln unterschiedlichste Daten und schicken diese in die Cloud. Dort werden sie von der IoT-Plattform analysiert, sodass schlussendlich Erkenntnisse über Verhaltensmuster gezogen werden können. Man verfolgt hier einen dynamischen Ansatz, da das System nicht nur eine Reihe von programmierten Befehlsketten durchläuft, sondern in der Lage ist, sich selbst weiterzuentwickeln. Dazu gesellt sich der Watson Assistent, mit dem der Mensch über Sprachbefehle kommuniziert.

Einen Abend im „Ausblick“-Haus könnte also so aussehen, dass die Mutter von der Arbeit nach Hause kommt und das Gebäude sie durch eine Gesichtserkennung identifiziert – ihr also Zutritt gewährt. Das Gebäude kennt natürlich ihre Präferenzen, was Licht, Raumtemperatur, Musikwahl und Fernsehprogramm angeht. Hat es über die Zeit ebenso dazugelernt, dass die gute Frau sich abends gern nochmal an den Rechner setzt, wird auch dieser schon hochgefahren. Sobald das Haus registriert, dass sich Vorlieben ändern, werden die Einstellungen durch die Algorithmen angepasst.

Um zu gewährleisten, dass der Bewohner auch aus der Ferne Zugriff auf sein smartes Haus hat, wurde das Unternehmen Gira mit an Bord geholt. Dieses beschäftigt sich ebenfalls mit Gebäudeautomation und hat verschiedene Server entwickelt, durch die der Fernzugriff ermöglicht wird. Das gesamte Huf Haus Gebäude wurde natürlich unter den Flaggen der Datensicherheit und Transparenz für den Nutzer gebaut.

Bisher sind die einzigen „Bewohner“ des Hauses, die Mitarbeiter aus dem Marketing- und Vertriebsteam von Huf Haus. Sieht so also das Haus der Zukunft aus? Was meint ihr? Schreibt uns eure Meinung gern in die Kommentare!

