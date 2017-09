Ausgegruschelt: studiVZ ist pleite

Als ich Ende 2007 anfing zu bloggen, habe ich mich zumeist mit Internet-Themen auseinandergesetzt und da besonders gern mit Social Networks. Persönlich war ich dabei, bei MySpace meine Sachen zu packen und es mir nach und nach bei Facebook gemütlich zu machen. Für viele andere Deutsche stellte sich die Frage „MySpace oder Facebook?“ gar nicht, denn sie waren sehr glücklich mit der deutschen Alternative namens studiVZ.

Für diejenigen, die diesen Dienst vielleicht nicht (mehr) kennen: studiVZ ist ein Facebook-Klon, der sich vom US-Vorbild im Wesentlichen durch eine andere Farbe — rot statt blau — unterschied. Bevor Facebook auch in Deutschland seinen Siegeszug antreten konnte, war studiVZ für deutschsprachige Nutzer das Maß aller Dinge im Bereich Social Network.

studiVZ und seine Ableger meinVZ und schülerVZ brachten es in der Spitze immerhin auf 17 Millionen User, bevor dann ab 2010 die nicht enden wollende Talfahrt der Plattform begann. Schon längst ist aus dem Netzwerk eine Geisterstadt geworden, in die sich nur sehr selten mal ein Internetnutzer verirrt – ge“gruschelt“ wird kaum noch.

Sehr früh konnte man erkennen, dass studiVZ technisch nicht mit Facebook mithalten konnte, Neuerungen wie der „Plauderkasten“ und der „Buschfunk“ zündeten nicht wirklich, die Konkurrenz beherrschte diese Chat- und Statusupdate-Funktionen deutlich besser. Immer wieder hat man sich neu ausrichten und erneuern wollen, den Mitgliederschwund indes konnte man nicht mehr aufhalten.

Die fast zwangsläufige Konsequenz wurde nun bekannt: Poolworks Germany Ltd. hat Insolvenz angemeldet, studiVZ ist also pleite. Auf dem Poolworks-Blog heißt es:

Die Poolworks (Germany) Ltd. hat am 07. September 2017 beim Amtsgericht Charlottenburg Insolvenz angemeldet. Zum vorläufigen Insolvenzverwalter hat das Gericht Rechtsanwalt Jesko Stark von der Kanzlei GT Restructuring, der Restrukturierungseinheit von Greenberg Traurig eingesetzt. Der Betrieb wird fortgeführt und die Seiten studiVZ und meinVZ bleiben weiterhin aktiv. Ziel des Verfahrens ist eine Restrukturierung, der langfristige Erhalt der VZ-Gruppe sowie die Finalisierung der neuen Kernproduktentwicklung.

Damit steht aber auch fest, dass sich die verbliebenen Mitglieder keine neue Internet-Heimat suchen müssen, die Plattformen studiVZ und meinVZ sollen also weiter betrieben werden. Der Sargnagel für studiVZ kam ausgerechnet vom ehemaligen Besitzer, dem Holtzbrinck-Verlag. Der verklagte seine ehemalige Tochterfirma nämlich wegen ausstehender Forderungen — es ging dabei um immerhin drei Millionen Euro — und bekam auch Recht. Davon hat sich das Unternehmen nicht mehr erholen können, so dass nun der Weg in die Insolvenz angetreten werden muss.

Die aktuell nur noch sieben Mitarbeiter werden weiter beschäftigt und insgesamt gibt Poolworks noch lange nicht auf: Ein kompletter Relaunch der VZ steht an und man möchte mit einer neuen Plattform noch einmal neu angreifen, heißt es. Nach einer „viermonatigen erfolgreichen Zusammenarbeit“ soll ein Prototyp bereits existieren und in einem Vierteljahr soll das Projekt abgeschlossen werden.

Ehrlich gesagt kann ich mir nicht vorstellen, wie sich studiVZ bzw. die VZ-Netzwerke konzeptionell aufstellen wollen, um noch einmal viele Menschen für diese Plattform begeistern zu können. Wenn ihr mich fragt, geht das VZ-Sterben weiter und entwickelt sich zu einer scheinbar unendlichen Geschichte, die mit diesem aktuellen Insolvenzantrag einen unschönen Höhepunkt zu verzeichnen hat.

via Gründerszene