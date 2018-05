Ausgerechnet Trump? US-Präsident will ZTE auf die Beine helfen

Irgendwann habe ich es mal aufgegeben, Statements und Entscheidungen des derzeitigen US-Präsidenten Donald Trump nachvollziehen können zu wollen. In seiner Welt ist es schlicht selbstverständlich, dass man in der einen Sekunde etwas sagt und in der nächsten etwas komplett anderes tut.

Oder, dass man etwas tut, nur weil man es im Wahlkampf angekündigt hat — und nicht etwa, weil es politisch das Richtige wäre. Beides kann man jetzt wieder beim Thema „Iran“ beobachten. Aus dem Abkommen ist man entgegen aller guten Ratschläge aus anderen Nationen ausgetreten und das, ohne einen Beweis dafür zu haben, dass im Iran gegen das Abkommen verstoßen wurde. Selbst aus dem Trump-Umfeld hieß es noch kürzlich, dass sich das Land penibel an die Regeln des Abkommens halte, aber weder Worte noch Fakten scheinen in der US-Regierung derzeit eine übergeordnete Rolle zu spielen.

Betroffen von den Sanktionen gegen Iran sind Unternehmen, die ihre Produkte in eben jenes Land einführen und dort anbieten. Das aktuelle Paradebeispiel dafür ist ZTE. Der chinesische Smartphone-Hersteller hat ebenso wie Huawei Schwierigkeiten mit den USA. Während der Rubel für Huawei aber weltweit ordentlich rollt, kommt für ZTE noch erschwerend hinzu, dass man auf der einen Seite beim Smartphone-Bau auf US-Unternehmen wie Qualcomm und Google angewiesen ist und auf der anderen Seite durch Falschaussagen gegenüber dem US-Handelsministerium dafür gesorgt hat, dass genau diese US-Unternehmen sieben Jahre lang nicht weiter mit ZTE zusammenarbeiten dürfen.

Das chinesische Unternehmen, welches neben der Smartphone-Sparte vor allem als einer der größten Telekommunikationsausrüster von sich reden macht, steht durch diese US-Sanktionen derzeit knapp vor dem Aus: Man habe aufgrund der jüngsten Ereignisse wichtige Geschäftsaktivitäten erst einmal einstellen müssen, die Jobs von weltweit 70.000 Menschen stehen auf dem Spiel.

Dass sich die chinesische Regierung um Staatspräsident Xi Jinping für seine heimische Industrie stark macht, ist bekannt. Weniger wahrscheinlich war es hingegen, dass ausgerechnet aus den USA nun jemand dem angeschlagenen Konzern zu Hilfe eilt und zwar niemand Geringeres als Präsident Trump persönlich.

Genau, der gleiche Kerl, der sich massiv mit China anlegt und einen Handelskrieg riskiert, will jetzt ZTE retten! Auf Twitter (wo sonst?) äußerte er, dass er derzeit mit dem chinesischen Staatschef daran arbeite, ZTE wieder zurück ins Geschäft zu helfen, um chinesische Jobs zu retten.

President Xi of China, and I, are working together to give massive Chinese phone company, ZTE, a way to get back into business, fast. Too many jobs in China lost. Commerce Department has been instructed to get it done! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 13, 2018

In einem weiteren Tweet stellte er klar, dass es zwar schwierig sei, beim Handel eine Lösung zu finden, die für China und die USA gleichermaßen gut wäre, man aber hart an der Lösung arbeiten würde.

China and the United States are working well together on trade, but past negotiations have been so one sided in favor of China, for so many years, that it is hard for them to make a deal that benefits both countries. But be cool, it will all work out! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 13, 2018

Was will Trump?

Da kann man jetzt ruhig mal überrascht in die Runde fragen, was Donald Trump mit diesem Schritt, der in der US-Politik auch nicht unumstritten ist, erreichen möchte. Hat er tatsächlich so viel Respekt vor China, dass er jetzt einknickt und klein beigibt? Auch, wenn er sich als ZTE-Retter inszenieren möchte, so muss er doch erkennen, dass China durch solche Aktionen in der Öffentlichkeit als der Sieger wahrgenommen würde, der aus diesen Handels-Scharmützeln hervorgeht.

Und welche Lösung kann er sich überhaupt vorstellen, um ZTE zu helfen? Soll es Ausnahmeregelungen für Unternehmen wie Qualcomm und Google geben? Das wäre für einen Staat, der fest an seine verhängten Sanktionen glaubt, äußerst inkonsequent und kontraproduktiv. Auch in Europa dürfte man hier jetzt genau hinschauen, wie sich das weiter entwickelt. Schließlich hat das US-Außenministerium vor wenigen Tagen erst die europäischen Länder darum gebeten, den Handel der heimischen Industrie mit Iran zu unterbinden. Das kann Trump natürlich schlecht fordern und/oder begründen, wenn er gleichzeitig ausgerechnet einem chinesischen Unternehmen eine Extrawurst brät.

Möglich wäre auch, dass er den siebenjährigen Bann auf ZTE wieder aufhebt, aber auch hier würden sich die Beobachter die Frage stellen, wie clever diese Entscheidung wäre und wie viel Sinn Sanktionen machen, für die es Ausnahmeregelungen gibt. Grundsätzlich hat sich ZTE durch seine Verstöße gegen Sanktionen mit UN-Mandat und die anschließenden Falschaussagen selbst in diese schwierige Lage gebracht. Welchen Grund könnte Trump haben, genau jetzt genau das Gegenteil dessen zu tun, was erst kürzlich angestrebt wurde? Was sagt ihr? Könnt ihr die Strategie des US-Präsidenten erkennen?

Quelle: Android Police via WinFuture.de