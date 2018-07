Reserverad oder Reparatur-Set, Verbandskasten, Parkscheibe, Warndreieck und Warnweste – auf diese obligatorischen Dinge kommt wohl jeder, wenn er an die gesetzlich vorgeschriebenen bzw. sinnvollen Sachen denkt, die man im Auto mitführen sollte. Doch der Markt für Autozubehör hält noch eine ganze Reihe weiterer Artikel bereit, die nicht nur im Notfall helfen können.

Wir zeigen euch euch auf die Schnelle, was ihr euch für den Alltag oder für eine anstehende Urlaubsfahrt an Gadgets und Autozubehör zulegen könntet, um die Fahrten ein bisschen angenehmer, interessanter oder sicherer zu machen.

1. Tragbare Auto-Starthilfe

Der Winter naht ;-). Während einige Autofahrer ein Starthilfekabel im Kofferaum ihres Autos mitführen, sind tragbare Batterien weitaus seltener verbreitet. Die “Powerbanks” fürs Auto helfen auch dann, wenn man unerwartet in der Pampa liegenbleibt und keine freundliche Hilfe in der Nähe ist.

2. Notfall-Hammer und Gurtschneider

In dutzenden Action-Filmen rettet ein Held sich und alle Insassen aus einem Auto, welches von einer Brücke in einen Fluss gestürzt ist. In der Realität ertrinken alle, weil sie z.B. durch den Wasserdruck die Türen nicht öffnen können. Ungezählt sind zudem die Beispiele, in denen sich nach einem Unfall oder Aufprall die Türen nicht öffnen lassen und keine erste Hilfe geleistet werden kann.

3. Feuerlöscher und Löschdecke

Kabelbrand, Überhitzung, was auch immer – jährlich gehen hunderte Autos auch ohne Vandalismus oder vorhergehendem Unfall in Flammen auf. Entweder müsst ihr dann euer eigenes Fahrzeug retten oder ihr wollt einem Unfallopfer zur Hilfe kommen.

4. OBD2 Diagnosegerät

Mit einem Adapter für die in (fast) allen Fahrzeugen eingebaute Diagnoseschnittstelle erfahrt ihr Dinge über euer Auto, die euch der Bordcomputer nicht anzeigt. Die Daten können in Echtzeit kabellos an ein Smartphone oder Tablet geschickt werden, auf dem eine entsprechende App die Auswertung und Darstellung übernimmt.

5. Ladegerät und Smartphone-Halterung

USB-Anschlüsse zum Aufladen des Smartphones kann man nie genug haben. Seltsamerweise fehlt in vielen Fahrzeuge zwar der Aschenbecher, aber an der eigentlich idealen Stelle befindet sich immer noch der Steckplatz für einen “Zigarettenanzünder”. Füllt ihn endlich mit etwas Sinnvollem und legt euch endlich eine vernünftige Halterung für euer Smartphone zu.

6. Elektrische Kühlbox

Nimmt Platz weg, dürfte aber gerade an heißen Tagen eine wahre Wohltat sein. Mit einer elektrischen Kühlbox haltet ihr Speisen und Getränke kalt und frisch und “spart” (im doppelten Sinne) euch an der teuren Raststätte den Sprint zu den gekühlten Getränken.

Dashcam

Mit einer entsprechenden App lässt sich theoretisch jedes Smartphone zu einer Dashcam umwandeln. Nachdem der BGH kürzlich entschied, dass Dashcams in Deutschland künftig „grundsätzlich“ als Beweismittel zulässig sind und der bisher angeführte Datenschutz eher „nachrangig“ sei, wächst die Nachfrage nach „echten“ Dashcams. Auch bei einer Auslandsreise könnte eine Aufzeichnung eines Unfalls durchaus helfen, den Behörden- und Versicherungs-Kram zu erledigen.

Habt ihr irgendein Gadget, das ihr auf euren Autofahrten nicht mehr missen wollt? Reist ihr oft lange oder mit Kindern und habt ein paar Tricks, wie man sich das etwas angenehmer machen kann? Habt ihr eine Rückfahrkamera im DIY-Verfahren verbaut? Hinterlasst uns und anderen Lesern eure Tipps doch in den Kommentaren!