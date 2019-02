Die University of Michigan ist bekannt für ihre Forschungen im Bereich der autonome Fahrzeuge. Um diese Technologie in Zukunft zu verbessern, hat man in den letzten Jahren an einem Algorithmus zur Vorhersage der Fußgänger-Bewegungen gearbeitet. Dieser ermittelt also nicht nur, dass Personen über die Straße laufen, sondern auch, wie sie laufen. Dass diese Technologie also auch Signale der Körpersprache erkennt und berücksichtigt, könnte entscheidend sein, um Unfälle zukünftig zu vermeiden.

Die Beobachtung von Fußgängern ist ein wesentlicher Bestandteil jedes autonomen Systems selbstfahrender Autos. Zu verstehen, dass eine Person über die Straße läuft ist die eine Sache, aber vorhersagen zu können, was sie als nächstes tut, eine ganz andere. Bei beiden Szenarien besteht ein großer Unterschied in der Funktionsweise des Fahrzeugs.

Das neue System der University of Michigan nutzt die Lidar- und Stereokamerasysteme des Autos, um nicht nur die Laufbahn einer Person, sondern auch deren Pose und Gang einzuschätzen. Die Pose kann beispielsweise anzeigen, ob eine Person in die Richtung des Autos oder von ihm wegschaut, an einem Gehstock lauft oder den Blick aufs Handy gesenkt hat. Der Gang wiederum, lässt nicht nur auf die Geschwindigkeit sondern auch auf die Absicht schließen.

Vielleicht steht jemand am Straßenrand, entscheidet sich kurzfristig doch noch um und rennt über die Straße. Diese Absicht soll ein Auto künftig allein aus der Körpersprache erkennen und darauf reagieren. Körpersignale können einem System helfen, mögliche Absichten vorherzusagen und sorgen für eine bessere Navigation und eine Einschätzung von Eventualitäten.

Es ist vor allem beeindruckend, dass das System nur mit wenigen Arm- oder Beinbewegungen eine Vorhersage treffen kann. Bis jetzt, ist das ganze Konzept der Universität noch nicht marktreif, aber es ist ein erster Schritt, um eine solche Technologie zu einem integralen Bestandteil des Visionssystems eines autonomen Autos zu machen.

via: techcrunch