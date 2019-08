Das Prinzip der Tankstelle ist auch bei Elektrofahrzeugen nicht wegzudenken. In der Übergangsphase zwischen normalen und E-Autos muss der Fahrzeugbesitzer noch das Ladegerät in den dafür vorgesehenen Stecker setzen – beim herkömmlichen Tanken funktioniert das ja genauso. In Zukunft könnte das aber viel autonomer ablaufen. Das in San Francisco ansässige Startup-Unternehmen Stable bereitet sich mit ihrem Konzept auf gänzlich autonome Fahrzeuge vor.

Electrify America, ist eine von Volkswagen gegründete Einheit, die mit Stable zusammenarbeiten, um ein System zu testen, das Elektrofahrzeuge per Roboter aufladen kann. Dieses geplante 150-Kilowatt-Gleichstromschnellladegerät von Electrify America wird mit der Software und Robotik von Stable kombiniert, denn an dem Ladegerät ist ein Roboterarm angebracht. Er ist mit speziellen Kameras und Sensoren ausgestattet, um den Ladeport des Elektrofahrzeugs zu finden und anzudocken.

Stable ist ein 10-köpfiges Unternehmen mit Mitarbeitern von Tesla, EVgo, Faraday Future, Google und den Universitäten Stanford und MIT. Neben dem Roboterladearm haben sie außerdem datenwissenschaftliche Algorithmen entwickelt, um den besten Standort für Ladestationen zu ermitteln und dabei muss richtig viel bedacht werden!

Denn die Algorithmen berücksichtigen unter anderem die Installationskosten, den verfügbaren Strom, die Immobilienkosten sowie die Fahrzeit von der nächstgelegenen Schnellstraße. Stable hat so herausgefunden, dass verteilte Ladestationen innerhalb von Städten mehr genutzt werden und geringere Betriebskosten haben als eine riesige zentrale Stromtankstelle.

Stable plant, die autonomen Ladestationen in San Francisco bis Anfang 2020 zu eröffnen. Das Pilotprojekt soll erstmal ergänzend zu den normalen Ladesäulen eingerichtet werden. Danach hofft man auf Nutzerfeedback. In der Vergangenheit wollte der VW-Ableger Electrify America etwa 2 Milliarden Dollar über 10 Jahre hinweg in saubere Energieinfrastruktur und Bildung investieren. Die VW-Einheit hat mehr als 480 Elektro-Ladestationen installiert, wovon 262 tatsächlich in Betrieb genommen worden und der Öffentlichkeit zur Verfügung stehen.

“Was wir vorhatten, war, die Tankstelle für diese zukünftige Ära des Transports neu zu erfinden, die flottendominant und elektrisch sein wird. Es ist klar, dass es einfach nicht annähernd genug von der richtigen Infrastruktur gibt, die am richtigen Ort installiert ist.” Rohan Puri, CEO Stable

via: techcrunch