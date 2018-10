Japanische Forscher aus Industrie und Wissenschaft entwickeln zur Zeit stärkere und leichtere Materialien für die Automobilbranche, einschließlich Karosserieteile, Räder und Fenster. Für ihre Forschung wollen sie Polymere verwenden, das Material aus dem Kunststoffe bestehen. Ziel ist es, das Gewicht von Autos durch den Einsatz dieser Materialien zu reduzieren und damit die Entwicklung von Elektrofahrzeugen zu beschleunigen.

An der Universität in Tokio will ein Forschungsteam ein Auto aus Hochleistungspolymermaterialien vorstellen. Polymere, sowohl natürliche als auch synthetische, bestehen aus Ketten von winzigen Molekülen. Sie sind in Alltagsprodukten enthalten: Kunststoffe, Folien, der Gummi in Reifen und die in Gebäuden verwendeten Erdbebendämpfer.

Heutige Autos werden aus schweren Materialien wie Stahl und Glas gebaut. Diese sind langlebig und erhöhen die Sicherheit, aber sie schränken den Kraftstoffverbrauch ein. Kunststoffe sind zwar leichter, brechen aber auch schneller. Wenn es den Forschern gelingen sollte neuartige Kunststoffe zu entwickeln, die die gleiche Stärke wie Stahl aufweisen und leichter sind, könnte das Angebot und Entwicklung von Autos erheblich erweitert werden.

Im Bereich der Fenstergläser macht man bereits gute Fortschritte, denn Forscher von Sumitomo Chemical – einem japanischen Chemieunternehmen – entwickeln zurzeit einen transparenten Kunststoff für Windschutzscheiben. Er soll zäher und leichter als glasige Autofenster sein. Ihr Ergebnis ist ein Kunststoff aus zwei unterschiedlichen Materialien, die verschiedene Eigenschaften vereinen. Mittlerweile haben Windschutzscheiben aus diesem Kunststoff verschiedene Schlagtests bestanden.

Ein erster Prototyp eines Polymer-Autos soll 38 Prozent weniger wiegen als ein normales Auto: Das bedeutet insgesamt 832 Kilogramm anstatt 1.333 Kilogramm. Ein Hindernis sind vor allem die hohen Kosten des neuen Verfahrens. Außerdem gestaltet sich die rechtliche Komponente als relativ schwierig, denn Autoscheiben müssen in Japan aus Glas bestehen. Doch das Forschungsteam ist zuversichtlich, dass sich die Vorschriften bald ändern werden. Und bis dahin, ist das Polymer-Auto vielleicht sogar schon marktreif.

via: asia.nikkei