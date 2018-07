Barbie in MINT-Jobs: Die neuste Puppe ist Roboter-Ingenieurin

In der Fantasiewelt von Barbie geht es normalerweise pink und flauschig zu. In zahlreichen Filmen, Büchern und Puppenansammlungen wurde die perfekte Blondine meist in eine Reihe von Klischees gesteckt, die für Mädchen damals wohl angemessen waren. Sie übte Berufe aus wie Model, Sekretärin, Tänzerin, Stewardess und war sogar mal Tierärztin. Männerdominierte Jobs tauchten in ihrem Lebenslauf, bis vor ein paar Jahren, jedoch nicht auf.

Doch Barbie braucht nun keinen Prinzen mehr, der sie auf einem weißen Ross mit wehendem Haar vor der bösen Welt rettet. Schon im Jahr 2016 tauchte die erste Puppe auf, die Videospiele entwickelte und programmieren konnte. Nun baut Barbie auch Computer, kandidiert als Kanzlerin und ist seit neuestem als Roboter Ingenieurin unterwegs.

Barbies Hersteller Mattel kürt jedes Jahr eine „Career of the Year“-Barbie und 2018 bekommt die äußerst lässige Roboter Ingenieur Barbie diesen Titel verliehen. Ausgestattet mit einem kleinen Laptop, hippen Klamotten und einer Schutzbrille, befindet sich auch ein Mini-Roboter als Sidekick an ihrer Seite. Die Puppe ist in vier unterschiedlichen Hauttönen erhältlich und kann für etwa 14 Dollar auf der Barbie-Webseite bestellt werden.

„Ich bin begeistert, weil die Puppe unseren Mädchen erlaubt, sich eine Zukunft vorzustellen, die ich in ihrem Alter nicht hatte“, sagt Kimberly Bryant, eine Elektroingenieurin und Gründerin von Black Girls Code. Das ist eine gemeinnützige Bildungsorganisation, die einen finanziellen Zuschuss von Mattel erhalten hat, um Mädchen für dieses Thema zu begeistern. Einige Teilnehmer der Robotik-Workshops der Organisation erhalten unteranderem die neue Barbie-Puppe.

Mattel wird als Barbie-Hersteller auch sieben kostenlose Coding-Sessions auf der Online-Plattform Tynker anbieten. Dies ist eine Webseite für Kinder, auf der Programmierkurse zur Verfügung stehen. Die Übungen umfassen Logik- sowie Problemlösungsaufgaben und andere Programmierkenntnisse.

Ich finde es total klasse, dass Barbie immer mehr in die Technologie-Welt abtaucht. Erinnere ich mich an meine Kindheit zurück, so hatten viele meiner damaligen Freundinnen die unterschiedlichsten Barbie-Puppen, die alle mehr den Traum einer Prinzessin verfolgten, als auf eigenen Beinen zu stehen. Lustigerweise haben mir meine Eltern nie eine Barbie gekauft, vermutlich um genau dieses Weltbild nicht zu vermitteln. Anscheinend ist dieser Plan aufgegangen!

via: mashable