Bastelt Amazon am kostenlosen TV- und Netflix-Konkurrenten?

Dem stationären Fernsehen im klassischen Sinne ist in den letzten Jahren sehr mächtige Konkurrenz erwachsen. ARD, ZDF, aber auch RTL, Sat1 und Co müssen sich nicht nur gegeneinander durchsetzen beim Kampf um die Zuschauer, sondern sehen sich zusehends mehr auch der Internet-Konkurrenz ausgesetzt. Netflix und Amazon Prime Video heißen die bekanntesten, mit dem kommenden Angebot von Disney ist ein weiteres Schwergewicht schon am Horizont zu erahnen.

Das Fernsehen hat dabei immer öfter das Nachsehen. Nicht nur, dass viele Spitzen-Serien bei der Streaming-Konkurrenz zu finden sind, sie produzieren mittlerweile längst ihre eigenen Hit-Serien und ihr könnt die Staffeln einfach durch“bingen“, anstatt im TV eine Woche auf die nächste Folge zu warten. Ein As hat das Fernsehen noch im Ärmel — die Kosten! Rechnet man die Rundfunkgebühr von 17,50 Euro mal um auf das, was ihr dafür an Sendern geboten bekommt, können da weder Amazon noch Netflix gegen anstinken. Aber auch das könnte sich in Bälde ändern, wenn es nämlich stimmt, was The Information da derzeit berichtet:

Amazon.com is planning to launch a free, advertising-supported video service for the estimated 48 million people who use its Fire TV streaming video devices, say people familiar with the situation.

Die Internet Movie Database (IMDb), die sich seit Ewigkeiten bereits in Besitz von Amazon befindet, soll verantwortlich sein für das Angebot, welches sich an jeden richtet, der im Besitz von Streaming-Hardware aus Amazons Fire-Reihe ist. Der Dienst, der laut den Quellen als „Free Dive“ an den Start gehen könnte, wird kostenlos sein und durch Werbung finanziert.

Dabei wird es aber ältere Inhalte zu sehen geben, also tendenziell eher Fernsehserien, die schon ein paar Jährchen auf dem Buckel haben anstelle von nagelneuen Hochglanz-Serienformaten, die wir bei Netflix und auch Amazon Prime um die Ohren gehauen bekommen. Einzige Voraussetzung und auch einziger Kostenpunkt für potenzielle Zuschauer von „Free Dive“: Der Besitz von einem Fire TV oder einem ähnlichen Streaming-Produkt von Amazon.

Nachdem Amazon mit Prime Video bereits Netflix ins Visier genommen hat, positioniert sich der Tech-Riese mit dem neuen Service ein wenig anders. Hier geht es eher den klassischen TV-Sendern ans Leder und auch US-Konkurrenz wie Roku ist sicher nicht begeistert. Aber sowohl Roku als auch die TV-Sender können sich noch an den Strohhalm klammern, dass derzeit noch nichts öffentlich bestätigt ist, wir also nicht wissen, ob Amazon diese Pläne tatsächlich genau so umsetzt.

Warten wir es mal ab, was IMDb und Amazon da ausbrüten — und dann bin ich natürlich gespannt, welche Serien wir dort zu sehen bekommen. Sollten sich dort meine Lieblinge aus den Achtzigern und Neunzigern finden, werde ich dann endgültig kein Leben jenseits meines Fernsehers haben, so viel steht mal fest ;)

via GIGA