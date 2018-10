Behindertengerecht: Local Guides entwickeln Google Maps weiter

Für Menschen mit Behinderung ist die Welt außerhalb ihrer vier Wände oftmals ein Mienenfeld, gerade in fremden Städten. Jeden Tag müssen sie verschiedene Hürden bewältigen, die häufig nicht vorhersehbar sind. Verschiedene Unternehmen möchten diesen Menschen ein einfacheres Leben ermöglichen. Dazu gehört vor allem Microsoft aber auch Google. Das Kartenprogramm des Unternehmens versucht, die Welt mit Hilfe von Local Guides, einer Gemeinschaft von mehr als 50 Millionen Menschen auf der ganzen Welt, zugänglicher zu machen.

Vor einem Jahr startete man die Local Guides Kampagne und mittlerweile haben diese Leute einen erheblichen Teil dazu beigetragen, dass Google Maps bessere Ortsangaben zur Barrierefreiheit machen kann. Weltweit sind über sieben Millionen Local Guides unterwegs, die mehr als 500 Millionen Fragen beantwortet haben. Beispielsweise Fragen nach einem rollstuhlgerechten Eingang oder Toiletten, die behindertengerecht gestaltet sind. Dank ihrer harten Arbeit konnte Google Maps Informationen zur Barrierefreiheit für mehr als 40 Millionen Orte bereitstellen.

Sowohl für Google als auch für Local Guides ist dies erst der Anfang. Bei den Local Guides Connect Live in der vergangenen Woche tauschten Helfer aus der ganzen Welt ihre Erkenntnisse und Gedanken darüber aus, wie das Programm verbessert werden kann, um eine immer stärkere Einbeziehung in ihren Heimatländern zu fördern.

Man will nun anfangen, die Fragen nach der Barrierefreiheit nicht nur auf verschiedene Örtlichkeiten anzuwenden, sondern auch auf öffentliche Verkehrsmittel. Man will auch bei Gebäuden verschiedene Eingänge berücksichtigen. Die meisten Informationen wurden für Menschen mit einer Gehbehinderung gesammelt. Einige Local Guides haben nun vorgeschlagen, die Bedürfnisse von Sehbehinderten und Schwerhörigen in dem Fragekatalog aufzunehmen, sodass auch diese Menschen barrierefreier leben können.

Natürlich können diese Pläne nicht von heute auf morgen umgesetzt werden. Es ist aber gut, dass Google zusammen mit den Local Guides am Ball bleibt. Ich denke, für Menschen mit Behinderung sind diese Informationen, gerade in fremden Städten, eine erhebliche Erleichterung.

via: Google