Bekommt der Elite Controller auswechselbare Trigger-Tasten?

Viele Xbox- und PC-Gamer schwören auf den Elite Controller, der zwar unglaublich hübsch anzusehen, aber auch ordentlich teuer ist. 150 Euro kostet das Schmuckstück und unterscheidet sich in einigen Features von dem normalen Standard-Controllern der Xbox One. Er ist zum einen etwas schwerer und hat an der Unterseite rutschfesten Gummi verpasst bekommen. Das, was das Gerät wirklich ausmacht, sind allerdings die vier Paddles an der Unterseite, die mit Ring- und Mittelfingern bedient werden.

Ansonsten bleibt das Aussehen des Controllers gleich. Ob man mit ihm auch zu einem Elite-Spieler wird, kann ich leider nicht beurteilen, aber für viele Gamer ist er das Nonplusultra. Er hat nämlich auch unzählige Variationen und Einstellmöglichkeiten, was die Tastaturbelegung betrifft. Die nächste Generation könnte das sogar noch toppen, denn laut eines Patents von Microsoft, welches im März diesen Jahres eingereicht wurde, könnte das Tasten-Repertoire sogar noch erweitert werden.

In dem Patent sieht es so aus, als ob der Controller auswechselbare Trigger-Tasten bekommt. Man sieht unterschiedliche Aufsätze, zum Beispiel einen mit einer Sprungfeder. Sie sollen in verschiedene Größen und Materialien zu kaufen sein und unterschiedliche Bewegungsbereiche, Druckpunkte und Fingerpositionen abdecken. Die Tasten werden dann mit Magneten an den Controller angeheftet. Ein Sensor erkennt, wann die Trigger bereit zum Einsatz sind.

Genauso wie man die Paddles an der Unterseite des Elite Controllers unterschiedlich belegen kann, so sollen auch die auswechselbaren Trigger konfigurierbar sein. So können Gamer für alle möglichen Spiele ihre persönlichen Lieblingstasten festlegen.

Bei Patenten ist das ja immer so eine Sache, ob und wann diese wirklich umgesetzt werden. Allerdings soll im nächsten Jahr auch die nächste Konsole aus der Xbox-Familie veröffentlicht werden und da würde der neue Elite Controller sicher gut zu passen. Es bleibt spannend!

