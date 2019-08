Beschlossene Sache: eSport ist kein Sport

Ich erzähle euch mal eine Geschichte und zwar die von Pierre de Coubertin. Der Mann begründete die olympischen Spiele der Neuzeit, die 1896 erstmals ausgetragen wurden, nachdem zwei Jahre zuvor das Internationale Olympische Komitee gegründet wurde. Er hatte eine Vision und zwar die, dass sich Menschen nicht mehr in Kriegen duellieren sollten, sondern im sportlichen Wettkampf. Zudem schwebte ihm vor, dass sowohl die körperliche als auch die geistige Gesundheit gefördert werden müsse. Seine logische Konsequenz daraus: Neben den klassischen Sportarten gab es auch Disziplinen, die wir nun ganz sicher nicht mit dem Attribut “Sport” versehen würden: Ja, es gab bis in die fünfziger Jahre hinein Medaillen in den Disziplinen Architektur, Literatur, Musik, Malerei und Bildhauerei! Zur Geschichte von Pierre de Coubertin gehört in diesem Zusammenhang auch, dass er selbst eine Goldmedaille ergattern konnte: Unter dem Pseudonym “Georges Hohrod und Martin Eschbach” holte er im Jahre 1912 die Goldmedaille in der Kategorie Literatur.

Aber die olympischen Spiele bzw. der olympische Gedanke und Sport an sich weichen in ihren Definitionen natürlich voneinander ab. Manche Dinge, die selbstverständlich als Sport zu betrachten sind, sind deswegen noch lange nicht olympischer Sport. Damit kommen wir jetzt zum eigentlichen Thema und zu der Frage: Was ist überhaupt Sport?

Dieser Frage kann man sich über Definitionen nähern oder über Fallbeispiele. Oder man lässt Gutachten erstellen, so wie es der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) jetzt getan hat. Das Gutachten sollte darüber befinden, ob eSport auch als Sport im eigentlichen Sinne dazugehört, oder eben nicht. Und das Gutachten kommt zu dem Schluss, dass eSport eben kein Sport sei.

Der Nachrichtenagentur dpa liegt das Gutachten vor und darin heißt es zur Begründung, dass der Begriff Sport “durch die langjährige Rechtsprechung im traditionellen Sinne der Anforderungen an die Körperlichkeit konkretisiert” sei. Weniger verschwurbelt ausgedrückt heißt es: Wenn ihr zockt, betätigt ihr euch körperlich nicht stark genug, damit es als Sport anerkannt werden könnte.

Ja, aber Schach …

Damit haut der DOSB jetzt natürlich in exakt die selbe Kerbe wie der ehemalige DFB-Chef Reinhard Grindel, der angesichts von eSport ja sogar von “geistiger Verarmung” sprach. Schon in diesem Beitrag zu den Äußerungen Grindels wies ich auf ein Argument hin, welches gerne von Verfechtern des eSports gebracht wird: Disziplinen wie Schach, Darts oder Sportschießen würden schließlich auch als Sport anerkannt, sind teilweise sogar olympisch.

Definitionen von Sport gibt es unterschiedliche und darunter eben auch die, dass es nicht ausschließlich auf den körperlichen Aspekt ankäme, sondern auch auf den Wettkampfcharakter einer Sportart. So oder so zählt Schach zu den Paradebeispielen für Sportarten, die sicher nicht körperlicher sind als eSport. Seinerzeit wies ich euch sogar darauf hin, dass das Kartenspiel Bridge vom IOK als Sportart anerkannt wird, wenn auch nicht als olympisch relevante.

Spätestens mit dieser Erkenntnis gerät für mich die Aussage des jetzt erstellten Gutachtens ziemlich ins Trudeln. Dazu stelle ich mir die Frage, wie es bei anderen Sportarten aussieht, die technisches Equipment voraussetzen. Da wären Drohnen-Rennen zu nennen, aber vor allem natürlich generell der Rennsport, egal ob mit Autos, Motorrädern, Speedboats oder sonst was. Betätige ich mich nach Definition des DOSB sportlich, wenn ich ein Auto bewege? Anscheinend ja, schließlich ist ein Michael Schumacher sogar als Sportler des Jahres ausgezeichnet worden.

Motorsport ist also Sport, ein Kartenspiel wie Bridge ist Sport, Schach ist Sport. Wenn aber zig Tausend Menschen in einer Arena ihre FIFA Soccer-Helden anfeuern, während die um die Weltmeisterkrone kämpfen, ist es kein Sport. Ehrlich gesagt fällt es mir schwer, dieser nicht wirklich konsistenten Logik zu folgen.

Fairerweise muss man dazu sagen, dass Schach in diesem Zusammenhang lediglich Bestandsschutz genießt. Nach eigener Aussage des DOSB würde man Schach nach heutigen Maßstäben eben nicht mehr aufnehmen.

Wir entscheiden nicht, was Sport ist. Wir entscheiden, welchen Verband wir bei uns aufnehmen. Dafür gibt es Kriterien. Der Schachbund hat bei uns Bestandsschutz und würde nach heutigen Kriterien wohl auch nicht mehr aufgenommen werden. — DOSB (@DOSB) August 27, 2019

Tischfußball hingegen erkennt der Verband als Sport an. Wenn ich eine nicht wirklich existente Fußballmannschaft über einen Controller steuere, ist es also kein Sport, sobald diese nicht wirklich existente Fußballmannschaft aber an drehbaren Stangen untergebracht wird, ist es doch Sport. Wenn Kickern also schon Sport ist, müsste man sich die Frage stellen, ob das Daddeln am Flipperautomaten nicht ebenfalls Sport sein müsste. Spätestens da driftet die Diskussion dann aber ins Abstruse und Obskure ab — und genau so abstrus und obskur finde ich die Stoßrichtung des Gutachtens bzw. des Verbandes, der dieses Gutachten in Auftrag gegeben hat.

Futurezone spricht hier einen wohl nicht unwichtigen Punkt an: Es geht — mal wieder — um Kohle. Es gibt eine bestimmte Summe an Finanzmitteln, die ausgeschüttet werden können. Wenn jetzt noch der eSport hinzu käme, müsste man den Kuchen komplett anders verteilen und darauf scheint man im DOSB nicht wirklich Bock zu haben.

PS: In unserem Beitrag zu dem weiter oben erwähnten Statement von Ex-DFB-Boss Grindel fragten wir euch auch, ob eSport für euch Sport ist. 64 Prozent von euch sagten “Ja”!

Noch ein PS: Gerade in Zeiten, in denen große Sport-Turniere darunter leiden, dass sie durch geschmierte Funktionäre und gekaufte Zusagen in Verruf geraten, sollte man eSport nicht so stiefmütterlich behandeln. Das Interesse sowohl an olympischen Spielen als auch an der Fußball-WM scheint — so zumindest mein persönlicher Eindruck — zu sinken. Wartet mal noch ein paar Jahre ab und wir sehen eine eSport-Edition der olympischen Spiele. Die wird dann nicht vom IOK abgenickt worden sein, aber spätestens, wenn die klassischen Sportarten sehen, wie Sponsorengelder abgezogen und in eSport gepumpt werden, wird auch das Internationale Olympische Komitee und ganz sicher auch der DOSB nochmal neu darüber nachdenken, wie man Sport definiert, wetten?

via ZEIT