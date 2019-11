Bessere Milch? – In Moskau kriegen Kühe VR-Brillen aufgesetzt

Eine Pressemitteilung des Ministeriums für Landwirtschaft und Ernährung in der Region Moskau, erklärt, wie sich Umweltbedingungen auf die Gesundheit einer Kuh auswirken können. Somit beeinflussen sie die Qualität und Quantität der von ihr erzeugten Milch.

Auf einer Milchfarm in Krasnogorsk, nordwestlich der russischen Hauptstadt, arbeiteten Forscher, die diesem Umstand mit VR-Brillen entgegenwirken wollen und mit der Idee experimentieren. Sie modifizierten ein VR-Headset so, dass es an den Kopf von Kühen passte und stellten sicher, dass die Tiere die bestmögliche Sicht auf den gezeigten Inhalt hatten. Ob das den Tieren in dem Moment so geheuer war, bleibt fraglich.

Wer sich jetzt vorstellt, dass den Kühen witzige Komödien oder langatmige Dramen gezeigt werden – falsch gedacht! Tatsächlich werden den Kühen nur sorgfältig ausgewählte Farbtöne des Farbspektrums gezeigt, die sie anregen sollen. Das Ministerium für Landwirtschaft und Ernährung bezeichnet dies als “ein einzigartiges Sommerfeld-Simulationsprogramm”.

Mit anderen Worten, wenn das Wetter schlecht ist, oder die Landschaft ein wenig langweilig, sollen die Bilder in der VR-Brille die Kühe entspannen und sie dazu bringen, begeistert auf dem Gras rum zukauen, als wäre es ein schöner Sommertag.

“Während des ersten Tests stellten Experten einen Rückgang der Angst und eine Erhöhung der allgemeinen emotionalen Stimmung der Herde fest”, sagte das Ministerium und schlug vor, dass VR-Brillen in naher Zukunft bald auf der ganzen Welt eingesetzt werden könnten. Auf dem kommenden Internationalen Forum für Agrarindustrielle Milchprodukte im Februar nächsten Jahres soll die Technologie in Moskau diskutiert und dann vielleicht auch in andere Länder getragen werden.

Die Idee wird von den Milchbauern bereits bei Aufgaben wie automatisiertes Melken und Füttern, Gesundheitsüberwachung, Herdenmanagement, Komfort und Reinigung sowie Paarungsmanagement eingesetzt. In jüngster Zeit wurde auch die Gesichtserkennungstechnologie an Kühen ausprobiert. Also künstliche Intelligenz, die für bessere Milch sorgen soll. Verrückt, was es alles gibt!

via: digitaltrends