Bestätigt: Samsung Galaxy S9 wird beim MWC enthüllt [CES]

Auch, wenn wir gerade in Las Vegas unterwegs sind und von der CES berichten, so ist zumindest ein halbes Auge jetzt bereits auf den Mobile World Congress gerichtet, der Ende Februar in Barcelona stattfinden wird. Der Grund dafür ist ein Gerät, von dem der ein oder andere die kleine Hoffnung hatte, dass Samsung es bereits hier in Las Vegas enthüllen könnte: Das Samsung Galaxy S9!

Deutlich wahrscheinlicher als die Präsentation hier war aber schon lange der MWC und DJ Koh, Samsungs Präsident der Mobile-Sparte, bestätigte das nun auch im Rahmen eines Presse-Events bei der CES. So ärgerlich es für manchen auch sein mag, dass Samsung noch nicht jetzt loslegt: Mit einer bestätigten Vorstellung Ende Februar dürfen wir darauf hoffen, dass das Galaxy S9 und das Galaxy S9+ dann bereits ab Mitte März etwa in den Läden stehen könnten. Damit wäre man nochmals früher dran als beim Galaxy S8 im letzten Jahr.

Schon im letzten Jahr gab es Gerüchte dazu, dass ein vorgezogener Release noch vor dem MWC eine Option wäre, die neuen iPhones vom Konkurrenten Apple aber weniger Impact auf die eigenen Verkäufe hätten als befürchtet — deshalb beließ man es beim Termin Ende Februar. Weiter ließ sich DJ Koh nicht in die Karten blicken und verriet leider keine technischen Details über die neuen Spitzen-Smartphones seines Unternehmens. Das war allerdings auch nicht wirklich erwartet worden.

Wir müssen uns also noch ein wenig gedulden, bevor wir wissen, womit wir es dann aus technischer Sicht tatsächlich zu tun bekommen, aber immerhin können wir uns jetzt schon auf einen Termin einstellen, an dem Samsung uns alles über das Galaxy S9 verrät. Der MWC findet in diesem Jahr in der Zeit zwischen dem 26. Februar und dem 1. März statt.

