Beyond Meat Hype: Warum dieser Erfolg alles verändern könnte

Obwohl Beyond Meat immer noch in den Miesen ist, erwartet man in diesem Jahr die Gewinnschwelle zu erreichen. Auch der Börsengang kann sich sehen lassen und bisher stört es keinen, dass Beyond Meat noch keinen Gewinn macht. Ihre Aktien sind seit dem Börsengang mächtig gestiegen und der Hype spricht für sich. Der Erfolg des Unternehmens könnte ein Zeichen für Investoren sein, mehr in solche Lebensmittelunternehmen zu investieren.

Momentan gibt es einen regelrechten Hype um gefälschtes Fleisch, auch der Konkurrent von Beyond Meat, Impossible Foods, kommt gut bei den Kunden an. Auch die Nachfrage bei den Fast-Food-Ketten ist groß und die beiden Unternehmen kommen wohl kaum hinterher, alle Anfragen zu bearbeiten. Die meisten dieser Restaurant-Ketten sehen in dem falschen Fleisch einen Kunden-Magnet, der vor allem die jüngere Generation anspricht.

Ob die Produkte nun bei den Kunden ankommen oder nicht, sie machen die Investoren derzeit sehr glücklich. Dazu gehören Leute wie Khosla Ventures, Bill Gates, Google Ventures, Jay Z, Katy Perry und Serena Williams. Bei der letzten Finanzierungsrunde hat das eigentümliche Fleischunternehmen 300 Millionen Dollar als Zuschuss bekommen.

Momentan versuchen sich Startups nicht nur an gefälschtem Fleisch. Es gibt gefälschten Alkohol von Firmen wie Endless West und Replica Wine. Perfect Day Foods und Ripple Foods produzieren tierfreie Milch. NuTek Salt ist Salz mit weniger Natrium und dafür mehr Kalium. Jeder von ihnen verspricht Nachhaltigkeit oder gesundheitliche Vorteile durch seinen Produktionsprozess. Wir sprechen auf diesem Techblog zwar nicht oft über Lebensmittel, aber das ist ein umweltfreundliches Konzept, dass ich wichtig und gut finde.

Für Beyond Meat ist es noch früh um eine wirkliche Prognose des Erfolgs für die nächsten Jahre aufzuzeigen – das Unternehmen ist nicht mal ein ganzes Jahr am Markt. Aber wenn der anfängliche Erfolg anhält, wird diese Veränderung im Lebensmittelgeschäft wahrscheinlich auch andere synthetische Produkte fördern. Vor allem, weil sich viele dieser Unternehmen die gleichen Investoren teilen.

