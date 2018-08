Bildschirmkratzer? – Pah, Samsung arbeitet am selbstheilenden Display

Samsung wird ihr Galaxy S10 voraussichtlich erst 2019 enthüllen, aber der Gerüchtesumpf ist bereits jetzt ganz schön dicht. Vor Kurzem wurde ein neues Patent für die Augen der Öffentlichkeit zugänglich gemacht, und dies deutet auf eine überaus interessante Technologie hin. Für das neuste Flaggschiff greift Samsung hier tief in die Trickkiste und zaubert ein Handy mit einer Art Selbstheilungstechnologie aus dem Hut.

Was nach Harry Potter im digitalen Zeitalter klingt, meint Samsung offenbar todernst. Das Patent wurde bereits im Februar diesen Jahres eingereicht und natürlich handelt es sich dabei nur um ein Konzept, kein vollwertiges Produkt. Doch Patente zeigen auch immer ganz schön, in welche Richtung ein Unternehmen denkt und wohin die Forschungen möglicherweise gehen.

Das Patent beschreibt eine „Anti-Fingerprint-Zusammensetzung mit einer selbstheilenden Eigenschaft, die ein Polyrotaxan, ein polyedrisches Silsesquioxan und eine fluorierte Acrylverbindung enthält.“ Es wird zwar nicht gesagt, dass dieses Konzept im neuen Galaxy S10 zu Tage kommt, dennoch wird beschrieben, dass es in einem „tragbaren elektronischen Gerät wie einem Smartphone oder einem Tablet“ verwendet werden soll.

Wie Independent dem Patent entnimmt, eignet sich das Material aufgrund seiner Eigenschaften besonders gut für flexible Bildschirme. Es könnte also auch sein, dass die Technologie im Galaxy X verbaut wird, quasi das übernächste Handy von dem südkoreanischen Unternehmen. Aber wie immer gilt: Nichts wird so heiß gegessen, wie es gekocht wird.

Bisher gab es nur ein Handy mit seinem selbstheilenden Material und zwar das LG Flex 2, dass 2015 für einige Furore gesorgt hat. Hier allerdings steht die Rückseite im Fokus und ist ebenfalls mit einem Polyrotaxan-Lack beschichtet – also dem gleichen Material, mit dem das selbstheilende Display im Samsung Patent beschrieben wird. Die chemische Struktur von Polyrotaxanen ist schuld an dieser fast magischen Eigenschaft, denn sie gleicht kleinere Schäden aus. Kurz gesagt, nimmt sie ihre ursprüngliche Struktur wieder an, wenn diese durch einen Kratzer verändert wurde.

Ich bin stark dafür, dass Samsung in diese Richtung weiter forscht, denn somit wird ein Bildschirmschutz überflüssig – zumindest, wenn man nicht mit einem Vorschlaghammer auf das Handy einprügelt.

via: Independent