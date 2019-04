Bing Maps kann jetzt auch Livebilder von Verkehrskameras anzeigen

Google Maps sitzt auf dem Monopol für Karten-Apps aller Art. Kaum einer benutzt etwas anderes, wenn er von A nach B kommen will und das liegt ganz einfach daran, dass die App der Karten-Konkurrenz in vielen Punkten voraus ist. Denn Google hat Unmengen an Daten, Informationen und Bildern, sodass die anderen Anbieter an diese Vielfalt kaum herankommen können. Interessant ist, dass Microsofts Kartendienst Bing Maps nun eine komplett neue Funktion gestartet hat, die bei Google Maps überhaupt nie zur Sprache kam. Es geht dabei um die Einbindung von Livebildern direkt in die Kartenansicht.

Damit ist nicht die Streetview-Ansicht bei Google Maps gemeint, mit denen man sich virtuell an den gesuchten Ort beamen kann, sondern tatsächlich Livestreams von Verkehrskameras. Der Nutzer kann diese dann direkt in der Navigationsansicht abrufen, allerdings ist diese Funktion vorerst nur in den USA verfügbar. Die Verkehrskameras werden auf der Karte dargestellt und können mit einem Klick geöffnet werden. Dann erscheint das Livebild in einem kleinen Popup-Fenster über der Kartennavigation.

Bei Google Maps haben wir zwar auch eine farbige Straßenanzeige, wie dicht der Verkehr an bestimmten Stellen ist, doch mit den Livebildern kann sich der Nutzer selbst ein Bild von der Verkehrslage oder auch dem Wetter machen. Anscheinend haben sich die statistischen Daten des Kartendienstes als nicht ganz zuverlässig herausgestellt. In Amerika kann jeder auf die Bilder von Verkehrskameras zugreifen und diese abrufen. Bing Maps hat also keine Exklusivrechte, sondern zapft einfach nur das zur Verfügung stehende Datenmaterial an.

Das sieht in Deutschland aber ganz anders aus. Hier gibt es zwar auch unzählige Verkehrskameras, die aber nicht jeder einfach so einsehen kann. Für Bing könnte es also problematisch werden, das Feature auch in Deutschland einzuführen. Trotzdem hebt diese Funktion den Kartendienst erstmal hervor, aber da man eben keine Exklusivrechte hat, könnte Google Maps auch leicht nachziehen. In einigen Situationen kann es mit Sicherheit sehr praktisch sein.

Der Dienst von Google glänzt unterdessen mit der Einbindung von Ladestationen für Elektrofahrzeuge, die nun endlich optimiert wurde. Den Informations- und Datenvorsprung den der Suchmaschinenriese hat, kann man nicht so einfach aufholen, denn viele Fotos und Videos stammen von Nutzern selber. Auch das Streetview-Feature ist einmalig und macht Google Maps fast unverzichtbar.

via: googlewatchblog