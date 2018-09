Bio4Pack: Sieht aus wie Plastik, ist es aber nicht

Aktuell sind wir (immer noch) dabei, unseren Planeten zugrundezurichten. Das lässt sich leider an sehr vielen verschiedenen Beispielen festmachen, wir wollen uns für diesen Beitrag aber auf ein Thema fokussieren: Den unendlich großen Plastik-Berg, der den Planeten und speziell die Meere vollmüllt.

Wir müssen davon wegkommen, dass alles in Plastik gehüllt wird und wir täglich tonnenweise Abfälle in unsere Mülltonnen stopfen, die unserem Planeten teilweise Hunderte Jahre erhalten bleiben. So braucht beispielsweise eine normale PET-Flasche über 400 Jahre, bis sie sich im Meer in ihre Bestandteile auflöst. Selbst dann ist sie nicht wie von Zauberhand verschwunden, sondern fristet im Wasser des Ozeans weiter ihr Dasein als Mikroplastik, welches über kurz oder lang dann auch wieder in unseren Ernährungskreislauf gerät.

Lösungen müssen her — je schneller, desto besser und je mehr, desto besser. Wenn wir Plastiktüten in Supermärkten verbieten, ist das noch nicht der Weisheit letzter Schluss und auch noch kein umgelegter Schalter in Sachen Nachhaltigkeit, aber es ist zumindest ein kleines Schrittchen in die richtige Richtung. Viele weitere Schritte müssen da folgen, das ist klar — aber es ist zumindest schon mal ein Anfang.

Apropos Supermärkte: Hier gibt es verschiedene Strategien, wie gerade Bio-Supermärkte dafür Sorge tragen, dass weniger Plastik zum Einsatz kommt. Es gibt zum Beispiel Geschäfte, in denen auf Verpackungen möglichst verzichtet wird. So bringt ihr bei Original Unverpackt eigene Behältnisse mit, in die dann die gewünschten Produkte gefüllt werden können, die ihr dann einkauft.

Andere Märkte konzentrieren sich auf Alternativen zu Plastik, verpacken ihre Waren zum Beispiel in Papier oder Glas. Immer mehr kommen aber auch andere Verpackungs-Varianten zum Einsatz, die unter dem Label “Bioplastik” geführt werden. Hier handelt es sich um Kunststoffe, die auf Basis nachwachsender Rohstoffe erzeugt werden, unter anderem setzt die Industrie hier auf Mais.

Das Unternehmen Bio4Pack hingegen setzt auf Zucker — die Verpackungen des Unternehmens bestehen also zu 100 Prozent aus Zucker, dem Milchsäure zugeführt wird. Bio4Pack ist ein deutscher Betrieb, der allerdings in den Niederlanden produzieren lässt. In unserem Nachbarland gibt es auch die Biomarkt-Kette Ekoplaza, die bereits in all seinen Filialen auch auf Verpackungen von Bio4Pack setzt.

Aktuell lässt sich Plastik in Supermärkten noch nicht komplett vermeiden, aber bei Ekoplaza gibt es zumindest schon ganze Gänge, in denen auf das ungeliebte Material verzichtet wird. Dazu gehört eben auch das Bioplastik aus Zucker, welches komplett kompostierbar ist, also zeitnah völlig zersetzt wird.

Bei der Herstellung macht das übrigens keinen Unterschied: Alle Maschinen, die für herkömmliche Verpackungen genutzt werden, können auch weiterhin für die Fertigung eingesetzt werden, lediglich die Rohstoffe sind andere. Das bedeutet, dass Unternehmen, die es tatsächlich ernst meinen mit dem Umweltschutz, ziemlich problemlos und schnell umsteigen könnten. Speziell bei Ekoplaza gibt es nicht einmal Mehrkosten für die Kunden, da die von der Supermarkt-Kette aufgefangen werden. Aber Hand aufs Herz: Dafür, dass kein schädliches Plastik mehr ins Meer gelangt, sollte uns auch ein akzeptabel erhöhter Preis keine Kopfschmerzen bereiten.

Da ist allerdings noch ein Haken:

Okay, einen Nachteil gibt es derzeit noch, den ich euch nicht verheimlichen möchte. Anlagen, in denen auf industrieller Ebene Müll kompostiert wird, können mit diesem neuen Material noch nicht wirklich viel anfangen. Das Bioplastik braucht nämlich ein wenig länger als übliches kompostierbares Material, bevor es komplett zerfällt. Die Maschinen in den Werken sind oft auf einen sechswöchigen Vorgang ausgerichtet, während dieses Bioplastik die doppelte Zeit benötigt.

Das dürfte auch der Grund sein, wieso sich dieses Verpackungsmaterial noch nicht in deutschen Supermärkten findet — die derzeitige Gesetzgebung bzw. die Verpackungsvorschriften geben das offensichtlich noch nicht her. Bislang müssen diese Bioplastik-Reste noch mühevoll ausgesiebt werden aus dem übrigen Abfall, aber meines Erachtens müssten lediglich die Zyklen entsprechend erhöht werden. Das ist eine reine Kostenfrage und ich hoffe, dass wir auch in Deutschland bald an den Punkt kommen, an dem wir nicht zuerst die Frage “Was kostet das?” stellen, sondern eher danach fragen, worauf wir noch warten, wenn es doch eine so nachhaltige Möglichkeit gibt.

Mich haut es jedenfalls komplett aus den Socken, dass man aus Zucker ein Produkt herstellen kann, welches die Waren frisch und sauber hält und vor Druck schützt, genau so wie es Plastik tut. Es fühlt sich augenscheinlich ziemlich ähnlich an, besitzt die selben Eigenschaften, ist aber komplett kompostierbar. Wir brauchen definitiv mehr von diesen Lösungen, mehr Unternehmen wie Bio4Pack und vor allem Politiker, die diese nachhaltigen Ansätze unterstützen.