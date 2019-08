Amie DD kommt ursprünglich aus dem Bereich der Spielesimulation und Programmierung, doch sie hat kürzlich ein Video veröffentlicht, das zeigt, wie sie ihren Körper “biogehackt” hat. Sie ist auf die Idee gekommen, sich den RFID-Chip in der Tesla Model 3 Valet Card einfach selbst einzupflanzen. Gesagt, getan! Amie entfernte den Chip mit Aceton aus der Karte und setzte ihn dann in ein Biopolymer ein, das durch eine Hohlnadel in ihren linken Arm injiziert wurde. Ein Profi, der sich auf Karosseriemodifikationen spezialisiert hat, führte die etwas abstruse Injektion durch.

Das Video von diesem verrückten Eingriff könnt ihr euch weiter oben reinziehen. Obwohl, eine kleine Warnung an die Personen, die kein Blut sehen können: Es wird ein bisschen blutig und ihr solltet euch wirklich zweimal überlegen, ob ihr es euch anschaut. Amie DD hat übrigens auch eine Seite auf Hackaday.io, auf der sie das Projekt und den Prozess erklärt.

Leider fehlt dem Video ein entscheidendes Detail: Es zeigt nämlich nicht, ob die Methode wirklich funktioniert. Vielleicht lädt Amie aber im Laufe der nächsten Tage noch einen weiteren Clip hoch, in dem sie die Funktionsweise demonstriert. Es würde mich auf jeden Fall brennend interessieren!

Übrigens ist Amie auch nicht neu im Bereich Biohacking, denn sie hat bereits einen RFID-Chip in der Hand. Die ursprüngliche Idee war, diesen Chip als Schlüssel für den Tesla Wagen zu nehmen. Diese Methode hätte mit Hilfe eines Java-Applet funktioniert, doch leider geht das Ganze aus Sicherheitsgründen nicht. Also entschied sich Amie für ein anderes Implantat.

Sie erklärt in einem anderen längeren Video auch, warum und wie sie das gemacht hat. Dabei spricht sie auch ein wenig über das bereits vorhandene Implantat in ihrer linken Hand, das sie für andere Sachen verwenden kann. Damit öffnet sie zum Beispiel die Tür ihres Hauses.

