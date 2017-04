Bitte lächeln! – Kopfhörersteuerung per Gesichtsausdruck

Die meisten modernen Kopfhörer verfügen über eine Steuereinheit, mit der zwischen Tracks hin und her geswitched oder die Lautstärke geregelt werden kann. Es gibt aber auch kabellose Kopfhörer und dort ist meistens nicht viel Platz, um eine Steuerung unterzubringen. Dazu muss man dann meistens ständig das Smartphone zur Hand nehmen. Der Computer-Interaktionsforscher Denys Matthies hat die Lösung parat und entwickelte kurzerhand prototypische Kopfhörer, die sich durch verschiedene Gesichtsausdrücke des Trägers steuern lassen.

Seine Technologie hat Matthies auf den Namen „EarFieldSensing“ getauft. Um die Mimik des Benutzers zu erkennen wird nahezu überall eine Kamera verwendet. Nicht in diesem Fall, denn Matthies In-Ear-Kopfhörer haben spezielle Elektroden verbaut, die die Form des Gehörgangs mit einem elektrischen Feld erkennen können. Wenn wir Grimassen schneiden, ändert sich diese Form – das habt ihr vielleicht schon mal beim Gähnen festgestellt. Natürlich verändert sich dann auch das elektrische Feld und die Kopfhörer erkennen den Gesichtsausdruck.

Der aktuelle Prototyp kann mit einer Trefferquote von 90 Prozent fünf verschiedene Mimiken unterscheiden. Dazu gehören: Lächeln, blinzeln, Mund öffnen, den Kopf zur Seite drehen und ein „shh“-Geräusch. Jede Bewegung steht dann für eine bestimmte Funktion (Wiedergabe, Pause, Vor- oder Zurückspulen) des Musikhörens oder auch der Handysteuerung.

Matthies wird seinen Prototyp auf einer Mensch-Computer-Interaktions Konferenz nächsten Monat in Colorado vorstellen. Bis dahin wird man dann vielleicht sogar schon mehr von den Kopfhörern sehen, als in seiner veröffentlichten Arbeit gezeigt wird. Sein Ziel ist es aber nicht, aktuelle Technologien in diesem Bereich zu ersetzen, sondern sie lediglich zu ergänzen.

Ich kann mir auch gut vorstellen, dass „EarFieldSensing“ für Menschen mit einer Behinderung oder eingeschränkter Mobilität interessant wäre. Da es derzeit noch ein Forschungsprojekt ist, wird es mit Sicherheit noch um einige Funktionen erweitert. In Zukunft möchte Matthies nämlich auch das Entgegennehmen eines Anrufs mit einem Gesichtsausdruck steuern können.

Quelle: denysmatthies via: theverge