Wenn ihr eines der neuen Samsung-Geräte besitzt, werdet ihr bereits wissen, dass der persönliche Assistent Bixby für Samsung eine sehr ernste Angelegenheit ist. Bixby bekam sogar eine eigene Taste, deren Tastenbelegung nicht geändert werden kann.

In unserem Testbericht zum Samsung Galaxy Note 8 bekam Bixby von uns eine relativ gute Bewertung. Bei Dingen, die das Smartphone selbst betreffen, erwies sich Bixby als ziemlich nützlich. Wenn es beispielsweise darum ging, Apps wie Spotify zu installieren oder den Google Play Store zu öffnen, übertraf Bixby sogar Googles Assistant.

Bei Fragen, in denen der Kontext besonders wichtig ist, beispielsweise „Brauche ich heute einen Regenschirm“ oder „Wie hoch ist das Empire State Building“, hatte unserer Meinung nach Googles Assistant noch immer die Nase vorne.

Als Bixby noch in den Kinderschuhen steckte, sammelten Alexa, Google und Siri bereits seit Jahren Daten, um die eigenen Algorithmen zu optimieren. Es ist schwierig, mit solch ausgereiften Ökosystemen zu konkurrieren. Mit Bixby 2.0 ist Samsung der Konkurrenz einen großen Schritt näher gekommen.

In einem Interview sprach Thomas Ko Global GM of Samsung Pay & Head of Service Strategy über die drei Kernphilosophien hinter Bixby.

Bixby bekommt eine noch bessere KI

Das war zu erwarten, denn letztes Jahr kaufte Samsung das Startup-Unternehmen „Viv“, deren Mitgründer das Entwicklerteam ist, welches im Jahr 2010 von Apple aufgekauft wurde und für die Entwicklung von Siri verantwortlich ist. Im Jahr 2012 verließ das Team Apple und gründete daraufhin Viv. Es ist zwar noch immer ein eigenständiges Unternehmen, arbeitet aber im Auftrag Samsungs an der Weiterentwicklung von Bixby.

Was Viv zu einem interessanten Mitbewerber in diesem Bereich macht, ist zum einen der hohe Grad an Vernetzung, den ihre Software besitzt. iOS-Apps dürfen dagegen erst seit kurzem unter Siri miteinander kommunizieren, um so zu einem Verbindungsglied in der Befehlskette des Nutzers zu werden. Das wiederum ermöglicht interaktivere und komplexere Anfragen, die einem tatsächlichen Dialog ähneln.

Der zweite Grund ist die Technologie, die hinter Vivs KI steckt. Diese ist nämlich in der Lage, ihren eigenen Code zu schreiben, um neue Aufgaben zu bewältigen. Dieses Konzept ist zwar nicht neu, aber wir warten noch immer auf jemanden, der auf diesem Gebiet wirkliche Fortschritte macht. Sollte Viv Erfolg haben, wird der Assistent in der Lage sein, Aufgaben wesentlich spontaner zu bewältigen – selbst wenn die Aufgabe der Software nicht bekannt ist. Das ist auch der Grund dafür, dass sich die Tastenbelegung der Bixby-Taste nicht ändern lässt – die Anzahl der Anfragen, die für diesen umfangreichen Lernprozess erforderlich ist, muss nämlich enorm sein.

Samsung macht auf diese Weise ein für alle Mal klar, dass Daten in der heutigen Zeit ein wertvollerer Rohstoff sind als Öl.

Bixby wandert vom Smartphone auf IoT-Geräte und bietet dabei ein Features namens „Context Aware Personalisation“ (kontextbezogene Personalisierung) an.

Bixby wird in Zukunft auf einer breiten Palette von Samsung-Homedevices wie Smart TVs und Kühlschränken zu finden sein. Diese Art von Geräten sind im Gegensatz zu Smartphones keine persönlichen Geräte, sondern werden meistens von mehreren Leuten verwendet. Kontextbezogene Personalisierung bedeutet, dass das Gerät in der Lage ist zu erkennen, wer der Nutzer ist.

Da Bixby nun geräteunabhängig ist, wird die Bixby-Engine nicht mehr auf dem Gerät selbst, sondern in der Cloud laufen.

Bixby bekommt SDK

Bixby 2.0 wurde gerade in San Francisco auf Samsungs Entwicklerkonferenz vorgestellt und Entwickler können nun über ein geschlossenes Betaprogramm, für welches ihr euch registrieren könnt, Zugang zur dem SDK erhalten.

Wirft man einen Blick auf Samsungs Plan, laut dem das Unternehmen das IoT demokratisieren möchte, erscheint die Veröffentlichung von Bixby 2.0 äußerst sinnvoll. Samsung möchte „SmartConnect“, die Smartphone-App für smarte Haushaltsgeräte, SmartThings, Samsungs Smarthome-Hardwareplattform, und ARTIK, Samsungs IoT-Plattform, unter einem Dach namens „SmartThings“ vereinen. Dieser Schritt soll verdeutlichen, wie sehr Samsung nach einer offenen und ubiquitären IoT-Plattform strebt.

Die Reisekosten für die SDC wurden von Samsung gedeckt, alle geschilderten Gedanken und Ideen sind jedoch meine eigenen.