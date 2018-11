Vor etwas mehr als einem Jahr präsentierte ich euch hier auf dem Blog die schlechte Nachricht: Samsung lernt im Jahr 2017 definitiv nicht mehr die deutsche Sprache. Die künstliche Intelligenz der Koreaner hat sich in der Folgezeit auch weiterhin entschieden dagegen gesträubt, auf unsere Sprache zu reagieren. Aber jetzt — endlich, endlich — können wir Vollzug melden: Ja, Bixby bekommt neue Sprachen spendiert und die deutsche befindet sich auch darunter.

Bei der Keynote zur SDC in San Francisco konnte Samsung nicht nur über faltbare Displays und seine IoT-Plattform SmartThings Neues berichten. Auch dem Thema Bixby hat Samsung viel Platz eingeräumt und damit klar gemacht, wie wichtig der Service im Konzept Samsungs ist. In unserem Round-Up zur Konferenz werden wir da noch mal ausführlicher eingehen.

Die Info, dass zu den aktuellen Sprachen — US-Englisch, Koreanisch, Chinesisch — jetzt auch noch Deutsch (und daneben Italienisch, Spanisch, Französisch und britisches Englisch) hinzukommen wird, wollen wir aber bereits jetzt schon mal an euch weitergeben. Immerhin soll es noch in diesem Jahr so weit sein und ja: Das war jetzt auch tatsächlich höchste Eisenbahn. Noch vor ein paar Tagen schrieb ich zur SDC:

Ich verspreche euch jedenfalls schon mal, dass ich freundlich aber bestimmt in ein paar Entwickler-Hintern treten werde, wenn man mir dort nicht endlich ein deutsches Bixby verspricht ;)

Wir können also festhalten, dass die Warnung gewirkt hat :D Damit wird jetzt auch der Galaxy Home wieder spannender für unseren Markt, welcher offiziell bislang noch nicht für Deutschland vorgesehen ist. Hierbei handelt es sich um einen smarten Speaker mit Bixby-Unterstützung. Das Teil klingt übrigens wirklich klasse, wir hatten bereits die Gelegenheit, uns im Rahmen der Konferenz von dem Sound zu überzeugen.

Man darf gespannt sein, ob Samsungs Sprachassistenz damit zum Höhenflug ansetzen kann. Der Markt ist diesbezüglich bekanntlich ja schon recht klar abgesteckt, aber die Koreaner glauben, da den richtigen Ansatz gewählt zu haben, um sich auch neben Siri, Cortana, Google Assistant und natürlich Amazons Alexa behaupten zu können.