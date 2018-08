Der Smartphone-Hersteller BlackBerry zählte zu den Herstellern der 90er und frühen 2000er. Vor allem in der Businesswelt waren die Mobiltelefone nicht wegzudenken, sie boten bereits früh den Zugriff auf Mails an. Hinzu kam eine vollwertige Hardwaretastatur, ein klarer Vorteil bei der Eingabe längerer Texte. Die Ära der Smartphones hat alles verändert. BlackBerry gehört mittlerweile zum TCL-Konzern, der Versuch ein, eigenes Betriebssystem zu etablieren, scheiterte. Seit einiger Zeit setzt der Hersteller auf Android – behält aber das frühe Alleinstellungsmerkmal bei: Die Hardwaretastatur. Im Juli kündigte der Hersteller das BlackBerry KEY2 an, ein Premium-Smartphone mit leistungsstarker Technik. Jetzt folgt die günstigere LE-Variante.

Trotz Einsteigervariante kann sich die Leistung sehen lassen – angetrieben wird das Smartphone mit einem Qualcomm Snapdragon 636 Prozessor. Dazu kommen 4 GB Arbeitsspeicher und 32 oder 64 GB Speicher. Dieser kann via microSD erweitert werden. Das Display ist 4,5 Zoll groß und verfügt über eine Auflösung von 1620 x 1080 Pixel. An der Rückseite befindet sich eine Dualkamera mit 13 und 5 Megapixeln. Die Frontkamera löst mit 8 Megapixel auf. Beim Design setzt BlackBerry auf günstige, aber auch leichtere Alternativen. Der Stahlrahmen muss einem Rahmen aus Polycarbonat weichen, auch die Rückseite wurde überarbeitet und wird jetzt aus weichem, strukturiertem, Kunststoff gefertigt.

Kommen wir zum Highlight – der Tastatur: Sie verfügt über 35 hintergrundbeleuchtete Tasten. Der Fingerprint-Reader ist in der breiten Space-Taste untergebracht. Die Tasten sollen fast 10 Prozent größer sein als beim BlackBerry KEYone. Trotzdem blieb die bekannte Schnellzugriff-Taste erhalten – damit können wichtige Funktionen direkt aufgerufen werden. In Sachen Betriebssystem setzt BlackBerry weiterhin auf Android, diesmal Version 8.1, erweitert dies aber um einige eigene Anwendungen.

Das Smartphone wiegt 156 Gramm bei Abmessungen von 150 x 71,7 x 8,35 mm. Der Akku wird via USB-C geladen, die Kapazität liegt bei 3.000 mAh, das soll für 22 Stunden Nutzung reichen. Trotz USB-C Buchse gibt es auch noch einen separaten 3,5 mm Kopfhöreranschluss.

Der BlackBerry KEY2 LE wird ab nächsten Monat weltweit erhältlich sein – einschließlich Deutschland, Großbritannien, Frankreich, VAE, Kanada und den USA. Die UVP liegt bei 399 EUR für die 32 GB Speichervariante und 429 EUR für die 64 GB Speichervariante. Drei Farben werden angeboten: Schwarz, Gold und Rot.

„Die heutigen Smartphones versuchen, eine Einheitslösung anzubieten, aber das ist nicht mehr realistisch, wenn wir einen so vielfältigen globalen Markt haben wie heute“, sagte Alain Lejeune, Senior Vice President von TCL Communication und President von BlackBerry Mobile. „Deshalb konzentrieren wir uns darauf, moderne BlackBerry-Smartphones wie KEY2 LE so zu gestalten, dass sie sich von anderen abheben und ein großartiges Erlebnis für die tägliche Kommunikation bieten, mit Zugang zu allen Funktionen, Konnektivität und Anwendungen, die unsere Kunden erwarten“.

„Das BlackBerry KEY2 LE bringt eine neue Persönlichkeit in das BlackBerry KEY2-Portfolio von TCL Communication, das alle Sicherheitsfunktionen enthält, die BlackBerry Telefone zu den sichersten Smartphones der Welt machen“, sagt Alex Thurber, Senior Vice President und General Manager of Mobility Solutions bei BlackBerry. „Mit dieser Neuheit in der Produktreihe behält das KEY2 LE das ikonische BlackBerry-Styling bei und bietet unseren Fans auf der ganzen Welt einen zugänglichen Einstiegspunkt, um ein modernes BlackBerry-Smartphone zu genießen.“