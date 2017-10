Blackberry Motion: So sieht es aus – schlicht und altbacken

Wir dürfen wohl bereits in den nächsten Wochen erwarten, dass TCL, die sich bekanntlich mittlerweile um die Produktion der BlackBerry-Smartphones kümmern, ein weiteres Smartphone dieser Kultmarke veröffentlichen. Bislang kursierte der Projektname „Krypton“, Evan Blass aka @evleaks will aber Kenntnis darüber haben, dass dieses Smartphone als BlackBerry Motion in die Geschäfte kommt.

Auch ein erstes Render-Bild hält Evan Blass bereit und darauf sehen wir die komplette Front des Geräts, sowie eine Seite und die Unterseite samt Anschlüssen. Bedeutet: Wir können uns schon einen sehr guten Eindruck von diesem Handset machen. Damit ihr wisst, worüber ich rede, werft am besten selbst einen Blick drauf:

Wie ihr sehen könnt, fehlt ein klassisches Element, für das BlackBerry von sehr vielen Fans so geschätzt wird: Die Hardware-Tastatur. Stattdessen erblicken wir ein Display, welches sich über den größten Teil der Front erstreckt. Unterhalb davon befindet sich ein Home-Button mit dem BlackBerry-Logo und wie ihr sehen könnt, ist um diesen Button herum nahezu unendlich viel Platz.

Soll heißen, ihr bekommt unten einen wirklich fetten Rand geboten, oberhalb des Displays hingegen gibt es einen deutlich schlankeren Rand. Finde ich ehrlich gesagt schade, dass TCL/BlackBerry diesen Platz nicht cleverer nutzt. Generell kommt das Design sehr geradlinig und schlicht daher, was ich grundsätzlich mag, aber der Blick auf die Vorderseite lässt es durch die fetten Ränder sehr altbacken wirken.

An der Seite sehen wir neben der Lautstärkeregelung und dem Power-Button noch eine zusätzliche Taste, was für TCL-Smartphones nicht ungewöhnlich ist, unten können wir sehen, dass der zentrale USB-Typ-C-Anschluss von einem Kopfhöreranschluss und einem Speaker flankiert wird. Auch hier gibt sich BlackBerry also traditionell und verzichtet nicht auf den Klinkenanschluss.

Den Gerüchten über dieses Smartphone zufolge werden wir es hier mit einem FullHD-Display zu tun bekommen, außerdem soll ein Snapdragon 625 in Kombination mit 4 GB RAM das Device antreiben. In den Home-Button wird ein Fingerabdrucksensor integriert sein und der Rahmen um das IP67-zertifizierte Gerät soll aus Metall gefertigt sein. Als Betriebssystem wird noch Android 7.0 Nougat erwartet.

Damit wissen wir noch längst nicht alles über dieses BlackBerry Motion, aber immerhin genug, um es mit ziemlicher Sicherheit im Mittelklasse-Segment des Smartphone-Marktes verorten zu können. Wie gesagt: Vermutlich wird es schon in den nächsten Wochen offiziell gemacht und spätestens dann werden wir euch auch Genaueres mitteilen können.

via SmartDroid