BlackBerry: Nächste Stufe der Lizenz-Deals mit Android-Tablet?

Ja, BlackBerry lebt immer noch. Erst kürzlich veröffentlichte man neue Quartalszahlen und zwar schreibt man immer noch rote Zahlen, konnte die Verluste aber augenscheinlich in den Griff bekommen durch die jüngsten Einsparungen. Selbst wird man bekanntlich keine Hardware mehr entwickeln und produzieren, in Lizenz werden aber auch weiterhin BlackBerry-Devices entstehen.

Das aktuelle Beispiel dafür ist das von TCL gefertigte KEYone, welches wir zuletzt beim MWC in Barcelona zu sehen bekamen und dessen Verkaufsstart sich nun von April auf Mai verschoben hat. Diese Verschiebung wird von BlackBerry und TCL zwar nicht näher begründet, dürfte allerdings auch zu verschmerzen sein. Spannender als diese Verzögerung ist da schon das, was CEO John Chen jüngst über das Lizenzprogramm der Kanadier sagte: