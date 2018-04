Blackview A20: Android Go-Phone mit Dual-Cam für weniger als 50 Euro

Für 1 150 Euro kann man sich das Apple iPhone X gönnen. Oder, man kauft sich stattdessen fürs selbe Geld 23 Smartphones vom Typ Blackview A20. Ob der Vergleich hinkt? Ja, selbtverständlich — immerhin ist das iPhone X technisch und optisch gerade so ziemlich das feinste, was man sich bei Smartphones an Land ziehen kann. Und das Blackview A20 hingegen ist das, was man so schön ein Einstiegsmodell nennt.

Aber auch mit so einem günstigen Smartphone kann man telefonieren, surfen und fotografieren — es ist immer eine Frage des Anspruchs. Wir ahnten ja auch bereits, dass wir mit Android Go sehr günstige Smartphones zu sehen bekommen werden. Jetzt allerdings ist mit dem aus Hongkong stammenden Blackview A20 eine erstaunliche Marke gerissen worden, denn ihr bekommt das Smartphone teilweise schon für unter 50 Euro. Bei Aliexpress haben wir es beispielsweise für lediglich knapp 47 Euro gesehen.

Wer sich den Weg über einen chinesischen Shop sparen möchte, kann es auch bei Amazon über Drittanbieter probieren, bezahlt dort dann mit 60 Euro aber ein klein wenig mehr für das Smartphone.

Bevor ihr das riskiert, wollt ihr vermutlich aber erst einen Blick auf das werfen, was so ein günstiges Smartphone überhaupt kann, stimmt’s? Okay — hier sind die Specs:

5,5 Zoll großes Display mit der HD-Auflösung von 1.440 x 720 Pixeln, 18:9 Format

MediaTek MTK6580M Quad-Core-SoC mit 1,3 Ghz

1 GB RAM

8 GB interner Speicher, per microSD-Karte erweiterbar

Dual-Cam hinten 5 MP + 2 MP, 0,3 MP vorne

Android Oreo (Go Edition)

3.000 mAh auswechselbarer Akku

Dual-SIM

70,7 x 146,7 x 7,9 mm

Das Bild verrät euch, dass das Teil in den Farben Grau, Gold und Blau zu haben ist und was unter der Haube steckt, habt ihr jetzt auch gesehen. Klar, Bäume reißt ihr damit nicht aus und bei der Front-Cam fürchte ich, dass Selfies von euch besser aussehen, wenn ihr euch vorm Spiegel mit einem Kugelschreiber selbst malt, als mit diesem Shooter zu knipsen.

Aber dafür gibt es immerhin eben eine Dual-Cam hinten, selbst wenn wir auch hier keine Wunderdinge erwarten dürfen. 1 GB RAM und 8 GB (erweiterbarer) Speicher sind genau das, wofür Android Go von Google gedacht ist: Technisch limitierte Smartphones, die dafür dann aber halt auch für kleines Geld zu haben sind.

Der 3.000 mAh Akku dürfte bei diesen Spezifikationen vermutlich auch ewig durchhalten und ist zudem auswechselbar. Zwei SIM-Karten passen ins Gerät, alternativ könnt ihr anstelle einer zweiten SIM-Karte eine Speicherkarte im Handset unterbringen. Auf LTE müsst ihr hier allerdings verzichten, das A20 funkt nur im 3G-Netz.

Optisch sieht das für mein Empfinden zumindest auf den offiziellen Bildern auch wirklich nicht nach 50 Euro aus, sondern durchaus ordentlich. Das Design ist schlicht, aber wirklich anschaubar und zudem präsentiert sich das 5,5 Zoll große Display im derzeit so angesagten 18:9-Format. Und nicht zu vergessen: Dank Android Go habt ihr nicht nur ein pures Android auf dieser Kiste, sondern bekommt auch flott die Updates!

Logo — mit einem Huawei P20 Pro brauchen wir das Blackview A20 nicht vergleichen, auch nicht mit einem beliebigen 300-Euro-Smartphone, aber das ist hier ja auch nicht der Punkt. Für 50 Euro kann man sich dieses Schätzchen an Land ziehen und vielleicht als Backup/Zweit-Handy an die Seite legen, oder ihr gebt es eurem Nachwuchs in die Hand als erstes eigenes Smartphone.

Mal abwarten, ob Apps auch jenseits der von Google optimierten Go-Apps einigermaßen rund laufen, aber für Facebook Lite und ein bisschen WhatsApp dürfte es allemal reichen. Offiziell ist Der Anbieter in Deutschland nicht vertreten, dafür aber im europäischen Ausland. Es sollte also auch nicht unmöglich sein, diesen Hobel zu erwerben, wenn ihr Verwendung für ein so günstiges Smartphone habt.

Quelle: Blackview via Engadget