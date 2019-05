BlizzCon 2019: Das Ticket bezahlt ihr mit euren sensibelsten Daten!

Spieleentwickler Blizzard wurde im letzten Jahr in zahlreichen Memes durch den Kakao gezogen. Warum? Nun ja, das Unternehmen wollte sich dem mobilen Spielemarkt zuwenden und kündigte dafür eine Handyversion für Diablo an. Das gefiel vielen Hardcore-PC-Gamern überhaupt nicht, schon gar nicht, als einer der Entwickler während der Präsentation den spöttischen Spruch, “Habt ihr keine Handys?”, losließ. Doch es kommt noch besser. Einmal mehr schießt Blizzard ein Eigentor, denn sie verlangen, dass alle, die dieses Jahr an der BlizzCon teilnehmen wollen, ihre Daten im Austausch für ein Ticket verkaufen.

Auf der offiziellen BlizzCon-Website heißt es deutlich, dass man die AXS Mobile App benötigt, um an der Messe teilnehmen zu können. Diese Info beschwor eine ganze Menge negatives Feedback vor allem bei Reddit herauf. Dort wurde vor allen Dingen kritisiert, dass Blizzard voraussetzt, dass jeder Teilnehmer ein Handy braucht, nur um bei der Veranstaltung dabei zu sein. Papiertickets oder sonstiges wird dabei nicht mehr akzeptiert.

Es wird aber noch schlimmer! Der User DeathKoil hat sich mit der App genauer auseinander gesetzt und schreibt, dass die App tonnenweise Daten vom Handy ausspioniert. Darunter der Vor- und Nachname, den genauen Standort, wie oft die App verwendet wird, welche Inhalt mit der App angesehen wird, welche Anzeigen angeklickt werden, welche Einkäufe getätigt (und nicht getätigt) werden, die persönliche Werbekennung eines Nutzers, die IP-Adresse, das Betriebssystems, der Gerätehersteller und das Handymodell, Rechnungsadresse, Kreditkartennummer, Sicherheitscodes, Postanschrift, Telefonnummer und E-Mail-Adresse.

Es ist also eine ganz schön lange Liste von Informationen, die die Anwendung vom Smartphone bezieht. Außerdem besagt die Datenschutzerklärung von AXS, dass sie die Informationen mit vielen anderen Unternehmen teilen dürfen und verkaufen werden. Im Grunde genommen ist die App also Spyware aus dem übelsten Loch des Internets. Wer das nicht glauben mag, der kann sich hier den Selbstversuch eines Redakteurs des Blogs “The Outline” durchlesen. Der hat die App schon im Jahr 2018 getestet.

Warum also hat sich Blizzard für die AXS App für die diesjährige BlizzCon entschieden? Darüber kann man nur munkeln… Vielleicht wollen sie damit Ticket-Fälschungen umgehen – ein offizielles Statement des Unternehmens gibt es aber leider nicht. Fest steht, dass sich Blizzard mit solchen Aktionen selbst zerstört und der Preis aller Informationen für den Zugang zur BlizzCon ist es allemal nicht wert.

via: oneangrygamer