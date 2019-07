“Blue Dot”-Initiative für weniger psychische Belastung am Arbeitsplatz

Erst gestern berichtete ich euch in den Kurzmeldungen über eine Kombination aus App, Fitnessarmband und Smartphone, die die Leistung des individuellen Mitarbeiters ermitteln kann. Was den ein oder anderen Vorgesetzten freuen dürfte, sorgt bei vielen Mitarbeitern vor allem für eines: Einem Anstieg des Stresspegels.

Psychische Krankheiten, wie Depressionen und Burn-out, gehen oft aus Stress hervor und werden in unserer sich schnell wandelnden Welt zunehmend zum Problem. Kein Wunder also, dass vermehrt Arbeitgeber Programme gegen Stress anbieten. Eine Initiative, die das durch einfaches Zuhören vermeiden möchte, sitzt bei Google und hört auf den Namen “Blue Dot”.

Gestartet wurde die Initiative vor ca. 3 Jahren von Mitarbeitern, die sich gegenseitig zugehört und “eine Schulter zum Ausweinen” geboten haben. Da sich der Ansatz als wirksam herausstellte, meldete sich kurze Zeit später die interne “Benefit”-Abteilung und gab dem Thema mehr Struktur. Mitwirkende erhielten Schulungen bzw. E-Trainings zum Umgang mit gestressten Menschen, sodass bis heute 400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als “Blue Dot”-Zuhörer gelistet sind.

Der blaue Punkt als Symbol hat in diesem Fall keine Verbindung zu Google als Unternehmen (dieser repräsentiert ja bspw. das “Du” bei Google Maps). Es war einfach die beste Idee, die im ersten Meeting ausgesprochen wurde.