#NEXTGEN – DRIVING THE MOBILITY OF TOMORROW. Willkommen in der #NEXTGEN: Entdecken Sie, wie die BMW Group mit zukünftigen Technologien, Services und Produkten neue Wege geht. Mit dieser Veranstaltung erweitert das Unternehmen sein globales Engagement auf internationalen Autoshows sowie Tech- und Zukunftsmessen um ein eigenständiges, regelmäßiges Format zur individuellen Mobilität „made by BMW Group“. Entsprechend wird dort – neben Weltpremieren neuer Modelle – insbesondere der neueste technologische Stand aus allen D+ACES-Ebenen des Unternehmens erlebbar sein:

Design, Autonomes Fahren, Connectivity, Elektrifizierung, Services.

Nein, das ist hier keine BMW-Presseveranstaltung, dennoch hab ich den Beitrag mit einem von BMW verfassten Text begonnen. Der Grund dafür: Die NextGen – ein Event von BMW, bei dem man in München vom 25.6. bis 27.6. erklären wollte, wie man sich die Zukunft vorstellt.

Genau auf dieser Zukunftskonferenz war auch Klaus Fröhlich zugegen, seines Zeichens Chef-Entwickler bei BMW und Mitglied des Vorstands. Erwarten sollte man eigentlich, dass ein Mann in diesem Amt ein ziemlich präzises Bild davon zeichnen kann, wie BMW in eine komplett neue Auto-Zeit aufbrechen wird.

Stattdessen vermittelt er einen Eindruck, gegen den die gemütliche “Weiter so”-Politik von Angela Merkel im direkten Vergleich wie eine Vollgasveranstaltung erscheint. Kurz zusammengefasst glaubt er, dass Elektromobilität nur in zwei Märkten funktioniert: In Kalifornien und in China. Im originalen Wortlaut sagte er:

Es gibt keine Kundenanfragen für BEVs. Keine. Es gibt regulatorische Anfragen für BEVs, aber keine Kundenanfragen. Wenn wir eine große Nachfrage, einen großen Anreiz hätten, könnten wir Europa überfluten und eine Million (BEV) Autos verkaufen, aber die Europäer werden diese Dinger nicht kaufen. Soweit wir das überblicken, sind BEVs nur was für China und Kalifornien und überall sonst ist man mit PHEVs besser dran.

Nur zur Erklärung des Zitats: Mit den BEVs sind “battery-electric vehicles” gemeint, also vollelektrisch angetriebene Autos, PHEVs sind Plug-In-Hybriden. Die BMW-Pläne sehen eigentlich vor, dass man bis zum Jahr 2025 25 elektronische Modelle auf die Straße bringt, was allerdings Hybrid-Autos mit einschließt.

Ganz ehrlich: Das von ihm während eines Roundtables Geäußerte ist meines Erachtens ein katastrophales Zeichen, welches BMW in die Welt hinausschickt. Natürlich werden Verbrenner in den nächsten Jahren noch eine wichtige Rolle, aber dennoch dürfte jedem klar sein, dass sich die Industrie in einem Wandel befindet, den es so fundamental in der Geschichte des Automobils noch nie gegeben hat.

Jetzt gilt es, sich zukunftssicher zu positionieren und neue Wege auszuloten, um nicht von neuen und alten Konkurrenten abgehängt zu werden. Stattdessen erzählt uns Fröhlich jetzt, dass in Europa Autos mit Verbrennungsmotor locker noch 30 Jahre haben. Das ist nicht nur ein unmögliches Signal, sondern auch ein Verkennen der dramatischen Lage, in der sich deutsche Hersteller derzeit befinden. Zumindest sehe ich das so aus meinem Blickwinkel.

Auch bei Transport and Environment — der Dachorganisation von nichtstaatlichen europäischen Organisationen aus dem nachhaltigen Verkehrsbereich — ist man wenig angetan von dem, was Fröhlich da verkündete: Dort befürchtet man nämlich, dass die Unternehmen wie BMW aktuell auf Zeit spielen. Die Hersteller halten bewusst saubere Elektrofahrzeuge zurück, weil man den SUV-Boom nicht abschwächen möchte, der derzeit herrscht, ist man sich im Verband sicher.

Ich bin gespannt, ob BMW auf dieses — jetzt schon ein paar Tage alte — Statement noch etwas zu entgegnen hat, was das in ein freundlicheres, zukunftsgerichtetes Licht rückt, oder ob man das so stehen lässt. Aktuell verstärkt sich für mich jedenfalls wieder der Eindruck des kürzlich abgehaltenen Autogipfels, bei dem sowohl die Hersteller als auch die Politik einhellig verdeutlichten, dass sie die Zeichen der Zeit nicht verstanden haben.

Quelle: Forbes via WinFuture.de