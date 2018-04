BMW iX3: Noch „Concept“, ab 2020 in Serie

Vierhundert Kilometer vollelektrische Reichweite (WLTP), 70kWh-Batterie, bis zu 150kW Ladeleistung an entsprechend dimensionierten Ladestationen: Der BMW iX3 feiert auf der Auto China 2018 in Beijing seine Premiere und soll ab 2020 in Serie gehen.