In der Hölle gibt es gerade eine Schneeballschlacht, oder so ähnlich, denn dass die beiden in direkter Konkurrenz zueinander stehenden Automobilhersteller BMW und Daimler ein gemeinsames Start-Up gründen, hat sich zwar in den letzten Wochen schon ein wenig angekündigt, aber die Größe, in der die beiden Unternehmen jetzt zukünftig Ihre Ressourcen bündeln, kommt dennoch ein wenig unerwartet – für mich.

Eine Milliarde Euro für fünf Joint Ventures

Die beiden Konzerne investieren mehr als eine Milliarde Euro, um die bestehenden Angebote in den Bereichen CarSharing, Ride-Hailing, Parking, Charging und Multimodalität weiter auszubauen und eng miteinander zu verzahnen.

Gebündelt wird das Ganze in den folgenden fünf Joint Ventures: REACH NOW, CHARGE NOW, FREE NOW, PARK NOW und SHARE NOW

5 Start-Ups die eigentlich keine sind

Sowohl Daimler als auch BMW sind beides Global-Player, aber im Bereich der neuen Mobilitätsdienste reicht es nicht mehr aus, nur gute Autos zu bauen, sondern man muss auch in neue Geschäftsfelder gehen um auch in Zukunft noch relevant zu sein.

Beide Unternehmen haben bereits an eigenen Diensten in diesen Bereich gearbeitet. Als Beispiel sei hier nur einmal Drive Now (BMW) oder MyTaxi (Daimler) genannt. In Zukunft werden all diese Aktivitäten in den fünf Joint Ventures gebündelt.

Zusammen betrachtet hat das neue Start-Up nicht nur ein sehr komfortables Funding, sondern auch schon bereits 60 Millionen User. Die jetzigen knapp 300 Mitarbeiter sollen weltweit um bis zu 1.000 neue Mitarbeiter aufgestockt werden.

Im Folgenden einfach mal kurz aufgelistet was die jeweiligen Joint-Ventures machen werden:

REACH NOW

Über REACH NOW nutzen mehr als 6,7 Millionen Menschen die Möglichkeit, einfach und direkt auf unterschiedliche Mobilitätslösungen innerhalb einer multimodalen Mobilitätsplattform zuzugreifen: Über die Apps von REACH NOW werden den Nutzern verschiedene Optionen angeboten, von A nach B zu gelangen. Nahverkehr-Tickets können direkt gebucht und bezahlt werden, ebenso Mobilitätsoptionen wie etwa CarSharing, Ride-Hailing oder Leihräder.

CHARGE NOW

CHARGE NOW ist ein Service der Digital Charging Solutions GmbH (DCS) und trägt mit einer flächendeckenden Ladeinfrastruktur maßgeblich zur Mobilitätswende hin zum emissionsfreien Fahren bei. CHARGE NOW ermöglicht Fahrern von Elektrofahrzeugen, öffentliche Ladestationen im In- und Ausland einfach und komfortabel zu finden, nutzen und zu bezahlen. Die Digital Charging Solutions GmbH entwickelt Lösungen zur einfachen und einheitlichen Nutzung öffentlicher Ladesäulen für Automobilhersteller und Flottenbetreiber. Mit über 100.000 Ladepunkten in 25 Ländern unterstützen diese „White-Label Lösungen“ die OEMs und Flottenbetreiber dabei, ihre Elektromobilitätsstrategien zu verwirklichen. Kunden profitieren vom grenzenlosen Zugang zu einem der weltweit größten und am schnellsten wachsenden öffentlichen Ladenetzwerke mit derzeit über 250 Ladestationsbetreibern (Charge Point Operators, CPO´s).

PARK NOW

PARK NOW vereinfacht das Parken in Parkhäusern und am Straßenrand. Der innovative, digitale Parkdienst ermöglicht es Kunden, auf einen Blick die optimale Parklösung zu finden, Parkplätze zu reservieren, die Parkdauer zu steuern, ticketlos in Parkhäusern ein- und auszufahren und die Parkgebühren automatisch bargeldlos zu zahlen. Zudem hilft PARK NOW Städten und Kommunen, den innerstädtischen Parksuchverkehr, welcher etwa 30% des Verkehrs ausmacht, zu reduzieren. Damit trägt PARK NOW zu saubereren, gesünderen und lebenswerteren Innenstädten bei. In Europa und Nordamerika nutzen bereits über 30 Millionen Kunden in mehr als 1.100 Städten den Service.

FREE NOW

FREE NOW bietet unterschiedliche Mobilitätsdienste an. Per Fingertipp können sich die Kunden beispielsweise ein Taxi, einen privaten Fahrer mit Mietwagen oder einen modernen E-Scooter bestellen. FREE NOW ist einer der größten Ride-Hailer in Europa und Lateinamerika. Bereits heute nutzen mehr als 21 Millionen Kunden und über 250.000 Fahrer die Dienste, die einen wichtigen Beitrag zur Reduzierung des innerstädtischen Verkehrsaufkommens leisten.

SHARE NOW

Durch SHARE NOW, den free-floating CarSharing Service, können Kunden Fahrzeuge überall und jederzeit per Smartphone mieten und bezahlen. Das Fahrzeug-Angebot wird vergrößert, die Marktabdeckung wird erhöht und die Modellpalette bietet mehr Optionen. SHARE NOW verfügt in Summe über mehr als vier Millionen Kunden, die 20.000 Fahrzeuge in 31 internationalen Metropolen nutzen. CarSharing erlaubt, die Auslastung von Fahrzeugen zu erhöhen und damit zur Reduktion der Gesamtzahl von Fahrzeugen in den Städten beizutragen.

Ausblick aufs Mobilitätsrennen

Wie schon eingangs erwähnt bin ich nicht überrascht über diese Kooperation, sondern auch gespannt, was das Ergebnis sein wird. Hier haben sich zwei erfahrene Unternehmen zusammengetan und sich ein ambitioniertes Ziel gesetzt.

Persönlich weiß ich nicht, ob ich das Aufteilen in fünf eigenständige Unternehmen sinnvoll finde, aber vielleicht ist ja auch gerade das etwas, dass man sich aus den Start-Ups im Silicon Valley abgeschaut hat.

Klar ist aber: BMW und Daimler meinen es ernst und werden gemeinsam ein schlagkräftiger Anbieter von Mobilitätsdienstleistungen in der Zukunft. Ich bin auf die ersten Ergebnisse gespannt und auch darauf, wie andere Automobilkonzerne und Technologiekonzerne jetzt reagieren werden.

Eröffnet ist das Rennen um die Mobilität schon seit einiger Zeit, aber es ist jetzt gerade noch mal um einiges spannender geworden.