Das Konzeptfahrzeug BMW Vision M NEXT besticht durch seine niedrige, keilförmige Silhouette, Flügeltüren und Mut zur Farbe. BMW-Fans sollten auf jeden Fall einen Blick auf das Fahrzeug werfen, denn es handelt sich hierbei um das zukunftsweisende Referenzdesign für den BMW Turbo und den BMW i8.

Der Vision M NEXT ist an beiden Achsen mit Elektromotoren ausgestattet und verfügt zudem über einen leistungsstarken Vierzylinder-Benzinmotor, der seine Kraft auf die Hinterräder überträgt. So lässt sich das 600-PS-Fahrzeug in nur drei Sekunden von 0 auf 100 km/h beschleunigen. Dank einer Reichweite von 100 Kilometern ermöglicht der Elektroantrieb zukunftssicheres Fahren in urbanen Regionen. Wem das alles nicht genug ist, der kann auf Knopfdruck in den BOOST+ Modus wechseln, der noch mehr Leistung bietet. Das Fahrzeug wird euch außerdem über den idealen Zeitpunkt für BOOST+ informieren.



Sowohl von vorne als auch von hinten sieht das Auto wie ein klassischer BMW aus, es gibt jedoch einige kleine Updates. Beim Vision M Next kommt erstmals die Laser Wire Scheinwerfertechnologie zum Einsatz, die einen modernen Kontrast mit markantem Lichtdesign liefert. Am Heck befinden sich zwei BMW-Logos, die ein nahezu zweidimensionales Aussehen besitzen, da sie in den Rückleuchten zu schweben scheinen.

Das BOOST Pod Interface sorgt dafür, dass sich der Fahrer stets im Mittelpunkt des Fahrerlebnisses befindet. Es vereint alle Steuerungsmöglichkeiten und Informationen direkt vor dem Fahrer auf drei visuellen Ebenen. Die erste Ebene bildet das horizontal angeordnete Lenkrad, das über zwei kleine Displays verfügt. Die zweite Ebene ist das Curved Glass Display, das im Vision M NEXT sein Debüt feiert und sich um das Lenkrad erstreckt. Das vollflächige Augmented-Reality-Head-Up-Display in der Windschutzscheibe bildet die dritte Ebene.

Boost Pod vermittelt auf jeden Fall Tron-Atmosphäre.

Mit Focus Logic bietet BMW eine weitere Interaktionsebene, bei der sich die angezeigten Informationen an die Geschwindigkeit des Fahrzeugs anpassen. Je schneller das Auto, desto konzentrierter sind die Informationen und desto mehr bewegen sie sich in das Sichtfeld des Fahrers.

Das Interieur folgt dem Trend veganer Innenräume und ist aus gewebten Kunstfasern in Midnight Blue gefertigt.

BMW ergänzt das Premium-Erlebnis mit dem Visionary Valet Parking Service. Ein Concierge ist vor Ort, sobald ihr an eurem Ziel ankommt, um das Fahrzeug zu parken und zum gewünschten Zeitpunkt wieder zurückzubringen. Alles, was ihr braucht, ist die MyBMW App.

Die BMW Vision M Next bietet ein Blick hinter den Kulissen auf das, was die Zukunft für uns bereithält. Teilt uns mit, was ihr davon haltet, denn wir wissen, dass BMW fleißig unsere Kommentare liest und euer Feedback mit Sicherheit berücksichtigen wird!