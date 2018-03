Bose stellt gestengesteuerte AR-Brille mit hörbaren Informationen vor

Augmented Reality kennen wir bisher nur im visuellen Einsatz. Seien es Spiele oder Anwendungen – normalerweise bedeutet es, dass unsere Realität durch visuelle Overlays erweitert wird. Wenn das Thema zur Sprache kommt, denken viele sofort an Microsoft mit seiner HoloLens oder Apple mit dem ARKit für das iPhone. Den Einstieg von Bose in diesen Bereich, hatten wir allerdings nicht erwartet.

Am Freitag kamen die Audio-Spezialisten mit einer Pressemitteilung um die Ecke und verblüfften damit die ganze Technikwelt. Bose enthüllt in diesem Jahr auf der South by Southwest Konferenz (SXSW) in Austin, auf der auch unser lieber Mark unterwegs ist, ein Konzept für eine AR-Brille. Die Brille soll nicht unsere Sicht auf die Welt verändern, sondern registriert lediglich was wir sehen und kann dazu weitere Informationen geben. Sie erweitert die Realität also durch hörbare Dinge.

Klingt super spannend! Der Träger des Gerätes kann es per Gesten und Sprachbefehlen steuern. Das kann ein einfaches Kopfnicken oder das Antippen des Brillenbügels sein. Um hörbare Informationen abzugeben, hat die Brille außerdem winzige Lautsprecher verbaut, die direkt über den Ohren sitzen. Dadurch kann allein der Nutzer das Gesprochene hören, nicht aber die Leute um ihn herum.

„Unlike other augmented reality products and platforms, Bose AR doesn’t change what you see, but knows what you’re looking at — without an integrated lens or phone camera.“ Bose

Die AR-Brille kann per Bluetooth mit dem Smartphone gekoppelt werden und ist sogar mit Siri und dem Google Assistant kompatibel. Die Gläser haben außerdem Bewegungssensoren verbaut, damit das Gerät erkennt, in welche Richtung man gerade schaut. Die GPS-Position bekommt es dabei vom Handy mitgeteilt. Die Daten werden dann in Echtzeit über eine App verarbeitet.

Die Brille hat ein schlankes und leichtes Design. Sie ist als Sonnenbrille konzipiert, wird aber sicherlich auch als normale Sehhilfe auf den Markt kommen. Die Audio-Komponente soll sich aber wie echte Bose-Kopfhörer anhören.

Bisher ist das Ganze eher noch ein Konzept im Prototypen-Status als eine fertiges Marktprodukt. Bose kann sich die Brille vor allem Im Bildungs- und Reisebereich vorstellen, beispielsweise als Audio-Guide. Je nachdem, wie detailliert die hörbaren Informationen der Umwelt sind, fällt mir persönlich die Anwendung bei Blinden ein. Ich bin gespannt, was Bose aus dem Brillen-Prototyp macht!

via: globalpressroom