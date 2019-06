Vor wenigen Tagen sprachen wir noch darüber, dass jeder in Deutschland nun schwarz auf weiß nachlesen kann, dass das Land bei der Digitalisierung hinterherhinkt. Die Schnelligkeit der verfügbaren Internetzugänge war dabei nur ein Teilaspekt, aber genau an diesem Punkt können wir jetzt ansetzen: Es gab nämlich eine Anfrage der FDP, deren Ergebnisse nun dem Handelsblatt vorliegen und die ebenfalls ein übles Bild zeichnen.

Worum ging es bei der Anfrage? Bundeskanzlerin Angela Merkel hatte 2014 versprochen, dass wir bis 2018 in Deutschland flächendeckend mindestens 50 Megabit pro Sekunde zur Verfügung haben werden. Jetzt verlangte die FDP den Faktencheck bzw. fragte nach dem Status quo — und der bestätigt nun, dass die Regierung mit seinem Vorhaben kläglich und krachend gescheitert ist.

Aktuell sind es nämlich lediglich 88 Prozent der Haushalte, die mit so einem Speed versorgt werden können, was bei unserer Einwohnerzahl knapp zehn Millionen Menschen entspricht. Das ist insofern dramatisch, als bereits das 2014 formulierte Ziel schon ein nur mäßig ambitioniertes war. Dass man selbst das nicht auf die Kette bekommt, lässt tief blicken und bestätigt all diejenigen, die der Regierung schon lange bescheinigen, dass man an der Digitalisierung bislang nicht sonderlich interessiert war.

Wem das alles noch nicht übel genug klingt, für den sei noch die Summe genannt, die die Regierung für den Breitbandausbau bewilligt hat: Satte 4,5 Milliarden Euro sind es nämlich, mit denen der Ausbau theoretisch gefördert werden kann. Ganze 150 Milliönchen davon wurden aber nur ausgezahlt.

Hier zeigt sich eines der großen Bürokratieprobleme dieses Landes: Von dem Tag, an dem ein Förderantrag eingeht, bis zum tatsächlichen Arbeitsbeginn, vergehen im Schnitt bereits mehr als zwei Jahre (!). Selbst, wenn man sich also durch den Bürokratie-Dschungel hangelt, sind es zwei Jahre, bis es wirklich losgehen kann. Das sind absolut untragbare Bedingungen, die Deutschland in absehbarer Zeit weiter und weiter von den führenden Nationen in diesem Bereich distanzieren wird.

Denn selbst, wenn der Ausbau nicht nur Kupferkabel, sondern zunehmend öfter auch Glasfaser berücksichtigt, haben wir ein Problem namens 5G vor der Brust. Die nächste Technologie wird künftig ebenfalls Zeit, Energie und Geld verschlingen und während sich in anderen Ländern jetzt emsig auf 5G gestürzt werden kann, müssen wir hierzulande simultan verschiedene Netze aus- bzw. aufbauen. Wir müssen unser Land nicht kleiner und schlechter reden, als es tatsächlich ist, aber wir haben beim Breitbandausbau bereits massiv Zeit vergeudet, wie die Regierung nun selbst einräumen musste. Das macht die mächtige Aufgabe namens Digitalisierung wahrlich nicht leichter.

