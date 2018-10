Es gehört zum modernen Politik-Stil, dass Politiker zwar keine wirklichen Lösungen haben, ihrem Volk aber dennoch ganz simple Lösungen versprechen. Eigentlich sollte es uns der gesunde Menschenverstand lehren, dass ein komplexes Problem sich nicht durch populistische Phrasen und eine einfache Lösung beseitigen lässt. Dummerweise zeigt uns u.a. die AfD, dass es sowohl auf Politiker- als auch Wähler-Seite mit genau diesem gesunden Menschenverstand oft nicht weit her ist.

Noch schlimmer trifft es aktuell aber die Menschen in Großbritannien: Knapp mehr als die Hälfte der Abstimmenden voteten für einen Exit aus der europäischen Union, sprich: Für den Brexit! Mittlerweile haben nicht wenige Menschen dort einen regelrechten Brexit-Kater, weil sich gleich zweierlei abzeichnet:

Wir wissen noch nicht, wie genau sich die Dinge weiter entwickeln werden, aber eine Sache wissen wir jetzt schon definitiv: Vieles wird komplizierter für Briten, sollte der Brexit doch noch wie geplant abgewickelt werden. Viele Vergünstigungen der EU werden wegfallen, beispielsweise beim Thema Roaming. Wir haben uns gerade dran gewöhnt, dass man nicht mehr signifikant mehr zahlen muss, wenn man sein Smartphone in anderen EU-Staaten nutzt. Für Briten wird dieser Vorteil nun also wegfallen.

Jetzt versetzt eine weitere Meldung die Betroffenen in helle Aufregung und die betrifft das Streaming: Die Portabilitäts-Verordnung der EU ist noch recht frisch und versetzt uns in die glückliche Lage, überall in der EU auf die gewohnten Inhalte bei Streaming-Diensten zugreifen zu können.

Das bedeutet, dass es uns nicht mehr passiert, dass wir unsere Lieblings-Serie im Ausland nicht sehen können, weil zum Beispiel das Netflix-Angebot in einem anderen Land die gewünschte Serie nicht enthält. Exakt das blüht aber nun den Briten, wie beim Independent zu lesen ist.

This means online content service providers will not be required or able to offer cross-border access to UK consumers under the EU Regulation. UK consumers may see restrictions to their online content services when they temporarily visit the EU.