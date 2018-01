Smart Home ist bei der diesjährigen CES auch wieder ein riesiger Themenkomplex mit massig Neuvorstellungen. Der smarte Lichtschalter Brilliant Control ist darunter fast schon ein alter Hase, wurde 2017 bereits erstmals angekündigt, ließ sich nun bei der CES in Las Vegas blicken und soll ab Frühling 2018 dann auch verfügbar sein, zumindest in den USA.

Was ist so smart am smarten Lichtschalter? Erst mal schon, dass die Installation denkbar einfach sein soll und in wenigen Minuten vonstatten geht. Er ersetzt dann fortan den bisherigen Lichtschalter und es gibt das Device in verschiedenen Ausführungen für unterschiedlich viele Schalter/Leuchten.

Ihr habt die Möglichkeit, das Licht per Stimme, Touch-Display oder Schieberegler zu bedienen, Brilliant Control fungiert aber auch als Hub für euer komplettes Smart Home und kommt mit voller Amazon Alexa-Unterstützung. Was den Hub angeht: Es werden sehr viele Produkte unterstützt, u.a. gehören dazu die Smart-Home-Produkte von Hue, Sonos, Ring, Nest und viele mehr.

Für mich ist bei dem Teil eigentlich aber eigentlich am interessantesten, dass es ansprechend gestaltet ist und an der Wand Platz findet. Somit sieht eure Smart-Home-Kommandostelle nicht nur hübsch aus, sondern nimmt auch im Vergleich zu all diesen anderen Alexa-Devices im Trash-Can-Design keinen Platz weg im Zimmer.

Dem Unternehmen Brilliant schwebt vor, dass ihr gleich verschiedene dieser smarten Lichtschalter anschafft und die dann in den diversen Zimmern eures Hauses anbringt. Das Video zeigt sehr schön die Möglichkeiten von Brilliant Control:

Ihr regelt also nicht nur das Licht über die verschiedenen Möglichkeiten, sondern steuert noch die Temperatur, Musik oder was auch immer sonst noch in euer Smart Home integriert ist, könnt Alexa ebenso mit Fragen löchern, wie es beim Amazon Echo geht und bekommt das alles dann auch noch sehr ansehnlich aufbereitet.

Viel besser kann man sowas derzeit eigentlich nicht bauen und dementsprechend kostet das Device mit dem fünf Zoll großen Touch-Display auch ein bisschen was: Los geht es bei 199 US-Dollar in der Single-Ausführung, die lediglich mit dem Touch-Panel ausgestattet ist. Für 50 Dollar mehr erhaltet ihr die Version mit zwei Schiebereglern für zwei Leuchten und für je 50 Dollar mehr — also dann für 299 bzw. 349 Dollar gibt es dann die Ausführungen mit drei oder gar vier Reglern zu kaufen.

Scheinbar gefällt das komplette Konzept nicht nur mir, denn bei der CES 2018 konnte Brilliant Control auch direkt mal einen der Innovation Awards für den Smart-Home-Bereich einheimsen. Die Nachfrage scheint entsprechend groß zu sein: Alle vorbestellbaren Einheiten sind ausverkauft, aber auf der Produktseite wird verkündet, dass man hart daran arbeite, „früh im Jahr“ wieder ausliefern zu können.

via Mashable