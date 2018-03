Buddhismus: Acer entwickelt smarte Gebetsperlen

Das taiwanesische Computer- und Technologieunternehmen Acer arbeitet an einem neuen smarten Gadget, das etwas aus der Reihe ihres restlichen Produktportfolios kippt. Anstatt sich mit Laptops und Smartwatches auf die Arbeits- und Lifestylewelt zu konzentrieren, soll das Gadget Anhänger des Buddhismus begeistern. Es handelt sich hierbei nämlich um ein smartes buddhistisches Gebetsarmband, das schon vor dem offiziellen Start zehntausend Vorbestellungen erhalten hat.

Das smarte Gadget sieht genauso aus wie traditionelle buddhistische Gebetsperlen. Der einzige Unterschied: In einer der Perlen befindet sich ein Chip, der jede Rotation des Armbands wahrnimmt. Jede Drehung entspricht nämlich jeweils einem aufgesagten Mantra. Das Armband kann über eine App mit dem Smartphone verbunden werden und zeigt dort an, wie of man sein Gebet aufgesagt hat.

Laut Acer soll das Armband Buddhisten dabei helfen, sich auf das Aufsagen des Mantras und nicht auf das Zählen der Wiederholungen zu konzentrieren. Die App fungiert jedoch nicht nur allein als Counter, sondern auch als soziale App. Mantras und deren Anzahl können nämlich auch an Freunde und Familienmitglieder geschickt werden, um den Buddhismus bekannter zu machen und seine Lehren zu verbreiten.

„The intent is to help people concentrate on the mantra versus being distracted by counting the times the mantra is recited.“ Acer

Die Perlen werden erstmals in Taiwan zu einem Preis von umgerechnet 105 Euro angeboten. Laut Schätzungen praktiziert dort die Hälfte der Bevölkerung den Buddhismus – es gibt also durchaus einen Markt für das smarte Armband. Zukünftig sollen die hölzernen Perlen um zusätzliche Funktionen ergänzt werden, sodass man mit ihnen bargeldlose Bezahlungen in buddhistischen Läden und Restaurants durchführen oder Rabatte einlösen kann.

Im letzten Jahr hat eine buddhistische Gruppe die virtuelle Währung Karma-Coin ins Leben gerufen. Nutzer können sich Karma-Münzen verdienen, indem sie die Religion des Buddhismus lehren und zu ihr meditieren. Hier wird ebenfalls überlegt, ob das smarte Acer Armband mit dieser virtuellen Währung arbeiten soll.

via: independent