Seit einiger Zeit können wir mit der Funkloch-App — der Name ist Programm — Funklöcher melden bzw. angeben, wie die Netzqualität vor Ort ist. Jetzt hat die Bundesnetzagentur erstmals die Erkenntnisse aus dieser App in eine Übersichtskarte gegossen. Uns steht jetzt also die Funkloch-Deutschlandkarte zur Verfügung, die ihr auf dieser Seite aufrufen könnt.

Wie die Bundesnetzagentur mitteilt, wurden für die Karte mehr als 160 Millionen Messpunkte berücksichtigt. Ihr könnt es euch sicher denken, dass es hier und da tatsächlich noch einige weiße Flecken gibt. Das liegt mitunter daran, dass tatsächlich in einigen Regionen das Netz unter aller Sau ist. Allerdings hat die Karte auch keine hundertprozentige Aussagekraft, weil die ganze Nummer natürlich davon lebt, wer mitmacht und die Netzqualität per App meldet. Es kann also auch sein, dass sich an einem bestimmten Punkt keine oder zu wenige Nutzer gemeldet haben.

Definitiv gibt es aber Nachholbedarf, wie ihr herausfinden könnt, wenn ihr einzelne Punkte auf der Karte anklickt. Dort bekommt ihr dann einen genaueren Überblick darüber, wie viel Prozent dort mit LTE, 3G oder gar noch weniger schnellem Netz unterwegs sind. Ecken mit “Edge” sind leider nicht so selten, wie es zu erhoffen wäre.

Noch offensichtlicher wird es, wenn ihr die vorhandenen Filter nutzt und euch beispielsweise nur die Daten eines einzelnen Anbieters anschaut, kombiniert mit 4G-Abdeckung. Gerade bei Telefonica/O2 gibt es doch einige weiße Flecken zu beklagen. Oben im Artikelbild seht ihr übrigens die Dortmunder Innenstadt und selbst da gibt es einige Funklöcher zu beklagen, vor allem für O2-Kunden.

Spielt am besten selbst mal mit der Karte herum bzw. mit den Filtern und findet heraus, wie es um die Netzabdeckung in eurer Stadt bestellt ist. Für die Bundesnetzagentur gilt weiterhin, dass es noch viel zu tun gibt in Deutschland. Wenn ihr mithelfen wollt, installiert euch ebenfalls die Funkloch-App, die ihr hier bekommt.

via SmartDroid