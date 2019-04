Bye Bye, BBM: Messenger von BlackBerry wird eingestellt

Ach ja, BlackBerry. Der Name existiert noch, hat mit dem eigentlichen Unternehmen nicht mehr viel zu tun und an den Ruhm der vergangenen Tage erinnern sich heute auch nicht mehr wirklich Viele, fürchte ich. Als es mit der Hardware schon lange bergab ging und man den Anschluss an die neuen Platzhirsche längst verloren hatte, konnte man zumindest noch mit der Software punkten.

BlackBerry stand immer für sehr sichere Produkte, lange bevor andere Messenger sich ernsthaft mit dem Thema Security auseinandersetzten. Das Überbleibsel dieser Zeit ist BBM, sprich: Der BlackBerry Messenger. Der hat aber gegen WhatsApp und den Facebook Messenger einen sehr schweren Stand und hat über die Jahre mehr und mehr an Relevanz verloren.

Das hat man nun auch bei Emtek einsehen müssen — jenes indonesische Unternehmen, welches vor drei Jahren den BBM übernommen hat. In einem Blog-Post kündigt man nämlich heute an, dass Ende des nächsten Monats, also am 31. Mai, endgültig Schluss sein wird für die Consumer-Version des Messengers.

Konsequente Entscheidung, wenn man anerkennen muss, dass man die Leute einfach nicht mehr mit dem Produkt erreichen kann. Wer noch fragen zum Ende des Messengers hat, wird von Emtek auf diese FAQ-Seite verwiesen. Eine Übergangszeit gibt es nicht, Ende Mai gehen da also komplett die Lichter aus. Wer auf den Messenger (noch) nicht verzichten kann, erhält von Emtek aber ein klitzekleines Hintertürchen: Die kostenpflichtige Enterprise-Version des Messengers — BBM Enterprise (BBMe) — wird noch verfügbar bleiben und für die nächsten 12 Monate kostenlos sein.

Im Gegensatz zur Consumer-Version ist diese Variante Ende-zu-Ende-verschlüsselt — etwas, was bei (ziemlich) allen anderen Messengern mittlerweile aber auch Standard ist. Damit wird man also nicht mehr wirklich viele Nutzer anlocken können. Somit können wir uns also auch von dieser einstigen Institution langsam verabschieden.

via Caschys Blog