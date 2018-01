Früher ging man in die Stadt um einzukaufen, heute kommen die Waren zu einem nach Hause per Online-Versand. Und es sieht so aus, als ob sich die Logistik noch weiter ausbauen lässt. Denn bald könnte der ganze Laden zum Kunden kommen. Robomart nennt sich das Konzept, welches von Ali Ahmed gegründetem Start-Up kommt. Dieses hat ihren Sitz in alifornien und Ahmed hat in den USA bereits die beiden Unternehmen Dispatch und Lutebox gegründet. Auch bei diesen zwei geht es um die Essenslieferung.

Ahmed kam die Idee zu Robomart, da er feststellte, dass Kunden online eher weniger frisches Obst und Gemüse bestellen. Sie misstrauen den leicht vergänglichen Produkten und haben Angst, dass sie verdorben bei ihnen ankommen. Deshalb wird im Konzept des Robomarts vor allem Wert auf die Vitaminbomben gelegt, sodass dieses Problem weitestgehend gelöst wird.

Der Robomart ist auch für Einzelhändler interessant. Sie können den Service im Rahmen eines 24-Monate-Leasings nutzen und mit den Fahrzeugen ihr Produktangebot, von Milchprodukten über Geflügel bis hin zu Gemüse, zum Kunden schicken. Die Lebensmittel finden auf einer Fläche von knapp vier Metern Breite und zwei Metern Höhe Platz. Die Innenräume sind mit einem Kühlsystem und mit Produktkennzeichnungen an den Regalen ausgestattet.

Kunden können den nächstgelegenen mobilen Supermarkt per App anfordern und ihren Einkauf tätigen. Über einen verbauten Bildschirm kann überprüft werden, was der Robomart momentan im Angebot hat. Das Fahrzeug erkennt mittels Sensoren automatisch, was und wieviel Kunden aus den Regalen entnommen haben und stellt den Einkauf über die App in Rechnung.

Natürlich ist der Robomart autonom und elektrisch unterwegs. Zu Batterie und Reichweite gibt es bislang keine Informationen, jedoch soll sich das Fahrzeug kabellos aufladen können. So ist der mobile Supermarkt ein Konzept, dass sich der Autonomiestufe 5 zuordnen lässt. Das bedeutet, dass das Fahrzeug ganz ohne menschliche Hilfe auskommt.

Ein erster Prototyp wurde auf der CES 2018 in Las Vegas gezeigt. Bald sollen auch die ersten Testversuche mit Supermarktketten anlaufen. Sind diese erfolgreich, können wir wohl in ein paar Jahren autonom rollende Supermärkte in Amerika bestaunen.

Quelle: robomart via: businessinsider