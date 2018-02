Der US-amerikanische Entwickler von autonomen Fahrzeugsystemen Aurora gab am gestrigen Montag bekannt, dass man eine Technologiepartnerschaft mit dem chinesischen Autobauer Byton eingehen werde. Das Unternehmen mit Sitz in Nanjing hatte auf der zurückliegenden CES viel Aufmerksamkeit erhalten, weil sie ein recht günstiges und reichweitenstarkes Elektroauto mit einem ziemlich visionären Infotainment-System vorgestellt hatten. Die beiden Unternehmen werden die Technologie von Aurora in zunächst als Pilotprojekt in Fahrzeuge von Byton integrieren und bei einem Erfolg in die Serienproduktion übergehen.

Aurora mit Sitz in Palo Alto wurde u.a. von Chris Urmson gegründet, der mehrere Jahre lang Googles “Selfdriving Car”-Projekt geführt hatte. Zu den Gründern gehört auch Sterling Anderson, der Teslas Autopilot-System bis zu seinem Weggang gelenkt hatte. Erst kürzlich hatte das Unternehmen bekanntgegeben, dass man mit Hyundai und Volkswagen zusammenarbeite und die Technologie bereits in Kürze in Hamburg einsetzen werde.

Carsten Breitfeld, der CEO von Byton, leitete früher die Entwicklung des BMW i8, während sein Mitgründer Daniel Kirchert früher Director von Infiniti China war. Das chinesische Unternehmen unterhält ein Technologielabor in Santa Clara und ein Fahrzeug-Design-Center in München.

Breitfeld sagte am Montag, dass für Byton entsprechende Partnerschaften der schnellste Weg seien, autonome Fahrzeuge auf den Markt zu bringen. In China will man bereits Ende 2019 die ersten Fahrzeuge anbieten, in den Vereinigten Staaten und in Europa soll es ab 2020 losgehen.

„Wir sehen, dass es in der Zukunft nicht allzu viele Unternehmen da draußen geben wird, die diese Technologie anbieten. Wir glauben, dass Aurora eines der stärksten Unternehmen in diesem Markt sein wird, wenn nicht sogar das Stärkste.“ Carsten Breitfeld, Byton

Wenn die Produktion der ersten Fahrzeuge 2019 beginnt, werden die Autos von Byton im Auslieferungszustand wohl “Level 3” beherrschen. Sie wären dann in der Lage, in bestimmten kontrollierten Umgebungen teilautonom zu fahren – würden aber einem menschlichen Fahrer die Kontrolle in schwierigen Situationen übergeben. Aurora und Byton planen, gemeinsam schnellstmöglich 4 Level zu erreichen.