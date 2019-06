Byton ist einer der neuen Autohersteller, die gerne genannt werden, wenn es darum geht, Konkurrenten für Tesla zu benennen. Das global agierende Unternehmen mit Sitz in China möchte vieles anders machen als die klassischen Hersteller und das hat zumindest dafür gesorgt, dass auch wir immer interessant hinschauen, wenn es was Neues von Byton zu vermelden gibt.

Das ist jetzt wieder der Fall, denn es gibt ein paar neue Bilder, die uns das Interieur des M-Byte zeigen — also jenes elektrisch angetriebenen und teilautonomen SUV, der bereits 2018schon für das Ende dieses Jahres angekündigt wurde. Vorweg schon mal: An der Timeline hat sich nichts geändert. Man ist also derzeit immer noch voll im Plan und strebt an, bis zum Ende des Jahres die Serienproduktion anlaufen zu lassen.

Schon zur CES in Las Vegas erzählte uns Byton, wie man sich das Innenleben eines modernen Elektrofahrzeugs vorstellt. Eine Kernkomponente und absoluter Hingucker iwar dabei das riesig große Panorama-Display mit einer Bildschirmdiagonale von 48 Zoll. Weiter setzt man auf ein 7 Zoll großes Display und physische Tasten direkt am Lenkrad sowie einem weiteren 8 Zoll großen Display, welches sich in der Mittelkonsole befindet (Bild oben).

Jetzt gibt es also nicht nur einige neue Fotos des Innenraums, sondern damit auch die Bestätigung, dass diese Elemente den Sprung vom Konzept ins Serienmodell schaffen werden. Das gilt also auch für das 48 Zoll große Display, welches sich über die komplette Breite der Front erstreckt.

Byton will aber nicht nur bei den Displays, Bedienelementen und der UI beim potenziellen Käufer punkten, sondern auch mit dem elegant anmutenden Design. Geht es nach Byton, sollt ihr euch dort nämlich wie im “Wohnzimmer” fühlen. Das Unternehmen erwähnt in seiner Pressemitteilung die schlanken Linien des Innenraums und das umlaufende Armaturenbrett des M-Byte mit harmonischen Farben und Verzierungen, die eine “komfortable und warme Atmosphäre” schaffen sollen. Ob sich damit eine Wohnzimmer-Atmosphäre einstellt, werden wir sehen, wenn wir das Serienfahrzeug selbst testen können. Die Bilder lassen jedenfalls tatsächlich auf ein Interieur hoffen, welches nicht nur technisch, sondern auch in Sachen Design zu gefallen weiß.

Byton bleibt jedenfalls eines der spannendsten Projekte unter den Elektrofahrzeugen und die Vorfreude auf den M-Byte ist mit den neuen Bildern sicher nicht kleiner geworden.

via Notebookcheck.com