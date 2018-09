Byton und Bosch geben strategische Kooperation bekannt

Während erste Autohersteller in Deutschland, namentlich Porsche, den Ausstieg bei Dieselmotoren bekannt gibt, geht Bosch – neuerdings gemeinsam mit Byton – einen Schritt weiter. Byton ist als Entwickler und Hersteller von smarten Elektroautos bekannt, gemeinsam mit Bosch sollen jetzt die Bereiche Antriebsstrang, Bremssystem und Fahrassistent verbessert werden. Wu Zhenglong, Gouverneur der Provinz Jiangsu, Feng Haiyang, Generalkonsul des chinesischen Generalkonsulats in Düsseldorf, Lutz Lienenkämper, Finanzminister von Nordrhein-Westfalen und weitere Gäste nahmen an der Unterzeichnungszeremonie teil.

Dr. Carsten Breitfeld, CEO und Mitbegründer von Byton, sagte: “Bosch verfügt über langjährige Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit Premium-Automobilherstellern. Wir sind davon überzeugt, dass Bosch durch die enorme Automotivkompetenz zu einem der wichtigsten Partner von Byton wird. Als Innovator in der Branche der intelligenten Elektrofahrzeuge fühlen wir uns unseren Kunden verpflichtet, die sichersten und zuverlässigsten Elektromobilitätslösungen zu bieten. Die heute beschlossene Partnerschaft wird es beiden Seiten ermöglichen, Ressourcen zu teilen, Vorteile zu nutzen und Geschäftsinnovation voranzutreiben, um den Kunden Produkte mit hoher Qualität zu einem optimalen Preis anzubieten.”.

Die Bekanntgabe fand im Rahmen des Jiangsu-NRW-Deutschlandforums für Öffnung, Innovation und Zusammenarbeit statt. Dabei war Byton der einzige Elektroautohersteller der aus der Region Jiangsu eingeladen wurde.

Zusätzlich meldete sich auch Dr. Daniel Kirchert, Präsident und Mitbegründer von Byton, zu Wort: “Die Automobilindustrie durchläuft grundlegende Veränderungen, wie etwa Elektrifizierung oder Digitalisierung. Sowohl China als auch Deutschland stehen an der Spitze dieser Entwicklung. Als in China verwurzelte internationale Marke nutzt Byton weltweit Talente und Technologieressourcen. Jiangsu verfügt über eine starke industrielle Basis sowie ein günstiges Geschäftsumfeld und ist damit der ideale Ort für unser Wachstum. In Zukunft wird Byton Jiangsu auch dabei helfen, ein intelligentes Cluster für die neue Energiewirtschaft aufzubauen.”

Die Vereinbarung sieht vor, dass Byton und Bosch regelmäßig gesammeltes Wissen und Technik austauschen. So soll gemeinsam ein branchenführender Verarbeitungs- und Qualitätsstandard aufgebaut werden. Zudem wollen beide Unternehmen in verschiedenen Bereichen – zum Beispiel Markenwerbung, Produktmarketing, Technologieförderung, Qualitätstraining, Kundendienst und Personalschulung – zusammenarbeiten.

Byton bereitet sich aktuell auf die Massenproduktion vor, dabei wurde die Prototypenfertigung am 1. April diesen Jahres in Betrieb genommen. Die Produktionshallen zum Stanzen, Lackieren, Schweißen sowie für Montage und Batteriefertigung werden bis Ende dieses Jahres gebaut sein und damit eine solide Grundlage für die offizielle Produktion schaffen. Im August schaffte es der erste Engineering-Prototyp auf die Straße. Im vierten Quartal 2019 soll das erste E-Auto des Herstellers, ein Premium-SUV auf Basis des Byton M-Byte Concept, auf den Markt kommen. Das Auto wird in der Fabrik Nanjing hergestellt und soll weltweit verkauft werden.

Mit der Kooperation weitet Bosch sein Engagement in diesem Bereich aus, baut außerdem neue Märkte auf und versucht auch, einerseits Wissen voranzutreiben und andererseits neues zu gewinnen. Gerade der Schritt in Regionen mit großer Bevölkerungsdichte, und massiver Luftverschmutzung, scheint naheliegend.

Via Reuters