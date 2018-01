CES 2018: LG zeigt 65 Zoll großen ausrollbaren Fernseher

Die CES ist eine sehr vielseitige Tech-Veranstaltung, aber seit eh und je ist diese Messe Anfang Januar dafür bekannt, dass dort die größten Hersteller der Welt ihre neuesten Fernseher präsentieren. Das gilt selbstverständlich auch für LG: Die Koreaner haben dabei nicht nur das Produkt-Portfolio mitgebracht, welches die Käuferschaft im Jahr 2018 in den Läden findet, sondern auch Prototypen.

Wir konnten uns zum Beispiel diesen 65 Zoll großen Fernseher anschauen, dessen Besonderheit es ist, dass das OLED-Display aufrollbar ist. Sprich, der Bildschirm ist in dem Schrank darunter eingerollt, wie ein Teppich. Das Teil kann also teilweise oder komplett ausgerollt und genutzt werden – spielt ihr über das Display Musik ab, muss der Fernseher nicht auf seine volle Größe ausgerollt werden. Die Idee dahinter ist, dass diese Fähigkeit viel bessere Möglichkeiten zur Raumnutzung mit sich bringt, die bestehende Fernseher nicht haben.

Dieses Feature sieht im Prototyp noch recht jungfräulich aus, sodass man sich fragen könnte, was denn so besonders an einem Display ist, das im Schrank verschwindet. Es wird nicht ganz klar, welche Variationen der Raumnutzung gemeint sind bzw. welche Möglichkeiten sich mit einem einfahrbaren Display ergeben. Bei einem finalen Produkt könnte sich der Screen allerdings auch außerhalb des Möbelstücks aufrollen, was das Feature um so beeindruckender macht.

Es ist beileibe nicht das erste Mal, dass wir es mit flexiblen oder rollbaren Displays zu tun haben, aber diese Lösung sieht schon so aus, als nähern wir uns einem Produkt, welches wir tatsächlich in den nächsten Jahren kaufen und in unsere Wohnzimmer stellen können. Bislang ist es aber eben nur ein Prototyp, den es noch nicht zu kaufen gibt, der aber schon mal einen spannenden Blick in die kommende Zukunft ermöglicht.